Meteorologia não indica chuva para a Região Noroeste nos próximos dias

A previsão para os próximos dias indica que o ciclone associado à frente fria estará em deslocamento para o Leste, se afastando do litoral Sul do Estado em direção ao oceano. Ainda são esperadas chuvas associadas a esse sistema nas regiões Sul e Litoral Sul nesta sexta-feira (14/3), com volumes que podem atingir de 30 a 50 milímetros (mm), além da região da Campanha e porção Sul do Vale do Taquari, Metropolitana e Litoral Norte com volumes menos expressivos. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 11/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Há também prognóstico de chuvas da ordem de 10 a 20mm no extremo Leste da região de Serra e Campos de Cima da Serra no dia 14. Para os dias 15 e 16 de março não existe previsão de precipitação no Estado. As temperaturas voltam a subir gradativamente no período, com máximas acima dos 30°C esperadas para as regiões das Missões e Alto Uruguai já nesta sexta-feira, podendo atingir os 35°C após esse sábado (15/3). Nas demais regiões do Estado, as temperaturas máximas devem ultrapassar os 28°C também neste final de semana.

A tendência para os dias subsequentes indica a manutenção de temperaturas elevadas e sem precipitação. A condição pós-frontal perde força e as temperaturas seguem elevadas em todo o Estado entre os dias 17 e 19 de março, especialmente nas regiões das Missões e Alto Uruguai. Na tarde da quarta-feira (19/3), instabilidades locais podem trazer precipitação leve para as regiões da Fronteira Oeste e Campanha.

