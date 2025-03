Na Fecomércio, governador destaca ajuste fiscal, investimentos e novas medidas de simplificação

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta sexta-feira (14/3), de uma reunião-almoço na Fecomércio. Leite apresentou a palestra: Rio Grande do Sul do Futuro – transformação, reconstrução e desenvolvimento. Ele destacou pontos em que o Estado avançou ao longo dos últimos seis anos e também lembrou de desafios que permanecem, além de comentar novas medidas de desburocratização e investimentos do Plano Rio Grande.

Leite disse que encontros com entidades representativas de setores econômicos são importantes para que sejam debatidos temas relevantes e para apontar os avanços alcançados ao longo de seis anos de governo, como é o caso do equilíbrio fiscal.

“Já avançamos muito, como na resolução de passivos historicamente conhecidos, zerando a dívida do caixa único, por exemplo, que chegava a R$ 9 bilhões. O Estado pagou toda essa dívida. É um feito do nosso governo que achamos importante comunicar para que a sociedade se aproprie disso, cobre e fiscalize, de modo que desajuste fiscal do Rio Grande do Sul nunca mais chegue ao nível a que estava", salientou Leite.



Leite apresentou a palestra: Rio Grande do Sul do Futuro – transformação, reconstrução e desenvolvimento -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador também compartilhou uma inovação com foco na simplificação das obrigações tributárias e na desburocratização. “Estamos falando da dispensa do preenchimento da guia de informação e apuração do ICMS, a Guia de Informação e Apuração (GIA). Essa era uma demanda antiga e que já começou a ser implantada a partir da digitalização da GIA, que já está disponível para os setores de bares e restaurantes”, destacou.

Com a nova funcionalidade, o fisco gaúcho gera a declaração diretamente a partir do arquivo da Escrituração Fiscal Digital (EFD) enviado pelo contribuinte, que fica dispensado de fazer a importação e o envio da GIA no aplicativo. O objetivo é a melhoria do ambiente de negócios com a redução da burocracia e dos custos para o empreendedor.

Para finalizar, Leite falou sobre o Plano Rio Grande: a agenda de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Rio Grande do Sul. Com o plano, já foram investidos mais de R$ 6,7 bilhões em ações como recuperação de infraestrutura, programas habitacionais, auxílios para atingidos e apoio aos municípios.