Tiago Rodrigues retorna ao comando das Gurias do Yucumã para a temporada 2025

A equipe Gurias do Yucumã/Flamengo, de Tenente Portela, anunciou o retorno de Tiago Rodrigues como técnico para a temporada 2025. Natural de Tenente Portela, Tiago já teve uma passagem de sucesso pelo clube entre 2021 e 2023, período em que conquistou títulos importantes e deixou sua marca na história da equipe.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, as Gurias do Yucumã destacaram a trajetória vitoriosa de Tiago, lembrando que ele foi o comandante do time durante uma de suas maiores conquistas: o título do Interior em 2021, que garantiu à equipe uma vaga no Brasileirão A3 no ano seguinte.

Em sua primeira declaração após o anúncio, Tiago Rodrigues expressou felicidade e entusiasmo com o retorno ao clube. “Antes de mais nada, estou muito feliz por retornar a esse clube que tenho grande admiração. As expectativas são as melhores. Acredito que, com muito trabalho e comprometimento com o projeto, vamos alcançar os objetivos propostos na temporada”, afirmou.

A volta de Tiago ao comando das Gurias do Yucumã renova as esperanças da torcida e do clube para a temporada 2025, com a expectativa de que ele repita o sucesso de sua gestão anterior e leve a equipe a novas conquistas.