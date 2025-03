Gre-Nal 446 define campeão gaúcho neste domingo com transmissão da Rádio Província 100,7

A grande decisão do Campeonato Gaúcho 2025 acontece neste domingo (16), às 16h, no Estádio Beira-Rio, e promete fortes emoções. Internacional e Grêmio entram em campo para o segundo jogo da final, com o Colorado em vantagem após vencer o primeiro confronto por 2 a 0.

O Internacional pode até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, garantirá o título estadual depois de oito anos de espera. Já o Grêmio precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis, ou por três gols ou mais para conquistar o octacampeonato no tempo normal.

A Rádio Província 100,7 FM, em parceria com a Rede Gaúcha Sat, fará a transmissão completa do clássico, levando aos ouvintes todas as emoções da final com narração, comentários e análise pós-jogo.

A arbitragem do Gre-Nal 446 já está definida:

Árbitro principal: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Nailton Junior Souza Oliveira (Fifa/CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Não perca nenhum lance! Sintonize 100,7 FM e acompanhe ao vivo a grande decisão do Gauchão!