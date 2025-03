Produtores rurais da região participam de audiência pública em Não Me Toque para discutir dívidas do setor agrícola

Nesta sexta-feira, produtores rurais da região estão em Não Me Toque, participando de uma audiência pública na Expodireta, que tem como principal pauta a busca por soluções para as dívidas dos agricultores gaúchos. O evento conta com a presença de políticos e autoridades do estado, incluindo o senador Luiz Carlos Heinze, que está à frente de uma proposta no Senado Federal para viabilizar a securitização das dívidas rurais. A medida prevê a transformação das dívidas de crédito rural em títulos negociáveis, o que permitiria aos produtores melhores condições de negociação e um prazo de dois anos de carência para o pagamento.

A audiência pública reune deputados estaduais, secretários de estado e o vice-governador Gabriel Souza, que representam o Rio Grande do Sul no debate. No entanto, a expectativa de que o Governo Federal estivesse presente não se concretizou, o que gerou certa frustração entre os participantes. A ausência de representantes federais foi destacada como um ponto que poderia limitar a efetividade das discussões, uma vez que a solução para o endividamento dos agricultores depende de ações em âmbito nacional.

O evento é visto como uma oportunidade importante para os produtores rurais da região, que enfrentam dificuldades financeiras agravadas por fatores como a seca e os altos custos de produção. A proposta de securitização das dívidas, defendida pelo senador Heinze, é considerada uma alternativa viável para aliviar a pressão sobre os agricultores, garantindo maior flexibilidade e condições mais justas de pagamento. A audiência pública segue como um espaço fundamental para o diálogo entre os produtores e as autoridades, na busca por medidas concretas que possam fortalecer o setor agrícola gaúcho.