Luciano Lindemann é o novo superintendente da Polícia Penal

Luciano Lindemann assume o cargo de superintendente da Polícia Penal. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (14/3), e o processo de transição de gestão foi iniciado no dia 7 de março, de forma alinhada com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS).

Lindemann estava à frente da Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), antigo Presídio Central, desde agosto de 2023, quando ocorreu a troca de comando do estabelecimento, passando da Brigada Militar para a Polícia Penal.

Natural de Porto Alegre, é agente penitenciário desde 2007 e possui formação em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e em Gestão de Segurança Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina, além de especialização em Gestão Integrada da Segurança Pública pela mesma instituição.

Na Polícia Penal, atuou na Penitenciária Modulada Estadual de Osório de 2007 a 2008, foi chefe de segurança do Presídio Estadual de Taquara em 2008 e chefe-adjunto da Assessoria de Inteligência do Gabinete do Superintendente em 2009. Como diretor, comandou o Instituto Penal de Canoas de 2009 a 2012; o Presídio Estadual de São Leopoldo em 2012; o Departamento de Segurança e Execução Penal em 2016; o Instituto Psiquiátrico Forense de 2021 a 2023; e, por fim, a Cadeia Pública de Porto Alegre de 2023 a 2025.

O novo superintendente também já foi delegado da 1ª Região Penitenciária, com sede em Canoas, no período de 2012 a 2016, além de ter sido assessor da direção do Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier de 2016 a 2021.

“Assumo o novo cargo com o compromisso de seguir no fortalecimento da segurança do nosso sistema prisional, promover a ressocialização dos apenados e manter um diálogo constante com nossos servidores. Agradeço ao titular da SSPS, Luiz Henrique Viana, e ao governador Eduardo Leite pela oportunidade. Estaremos abertos ao diálogo e à construção de soluções conjuntas com os servidores, sempre com o objetivo de fortalecer a Polícia Penal como instituição essencial à segurança pública do Rio Grande do Sul”, afirmou Lindemann.

Com foco na segurança, o novo superintendente assume o sistema prisional gaúcho em um momento histórico, com investimentos que ultrapassam R$ 1 bilhão em novas unidades prisionais, reforma das atuais estruturas, equipamentos, material bélico e tecnologias.