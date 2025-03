Ouvintes da Rádio Província registram e compartilham imagens do eclipse lunar

Na madrugada desta sexta-feira (14), ouvintes da Rádio Província acompanharam e registraram o eclipse da Lua, um fenômeno astronômico que encantou espectadores em diversas regiões do país. Entre eles, a moradora de Três Passos, Bethy Engler, capturou o momento por volta das 3h30, compartilhando uma impressionante imagem do céu noturno.

Bethy relatou que acompanhou o eclipse por aproximadamente 30 minutos, observando as mudanças na coloração e no brilho da Lua ao longo do fenômeno.

O eclipse total, visível em todo o Brasil, ocorreu em diferentes fases: penumbral inicial, parcial inicial e total. Em algumas regiões, parte da fase penumbral final e parcial final ocorreu já com a Lua abaixo da linha do horizonte.