Governo organiza mutirão nos Centros Humanitários de Acolhimento para encaminhar soluções habitacionais para os abrigados

Nesta quinta-feira (13/3), o vice-governador Gabriel Souza se reuniu com o secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, e com representantes das prefeituras de Porto Alegre e Canoas para dar continuidade às tratativas sobre a situação das moradias para os atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul, em especial os abrigados nos Centros Humanitários de Acolhimento dos municípios. Mutirões com os abrigados e entidades envolvidas nas ações serão realizados na próxima semana. Os secretários de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, e de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, também acompanharam o encontro.

Gabriel destacou a necessidade de soluções definitivas que garantam o bem-estar das pessoas que ainda estão nos abrigos. “Ainda resta a necessidade de uma alternativa definitiva. O governo federal que tem essa tarefa e até o momento retirou pouquíssimas famílias desses dois locais. Então, nosso encaminhamento para agilizar a viabilização da entrega das chaves para essas famílias. Por isso, o Estado e os dois municípios vão, junto com o governo federal e com a Caixa Econômica Federal, organizar mutirões nos próprios Centros Humanitários de Acolhimento”, explicou.

Os mutirões estão marcados para as próximas semanas em Canoas e Porto Alegre. Além dos abrigados, irão participar representantes das prefeituras, do governo do Estado, Organização Internacional para as Migrações (OIM) da Organização das Nações Unidas (ONU) e Caixa Econômica Federal. “Com isso, esperamos que, todo mundo junto, possamos destrinchar cada caso, resolver os problemas burocráticos para agilizar o encaminhamento das famílias para que possam seguir com suas vidas”, completou Gabriel.

Mutirões com os abrigados e entidades envolvidas nas ações serão realizados na próxima semana -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

No encontro desta quinta-feira (13/3), Rabelo mostrou as ações do governo federal, em especial a compra assistida, um modelo mais ágil para realocação das famílias dos Centros. De acordo com o secretário, de agosto de 2024 até março deste ano, foram assinados mil contratos de compra assistida no Rio Grande do Sul. O encontro de hoje ocorre após a reunião em Brasília, no dia 25 de fevereiro , quando o vice-governador cobrou soluções habitacionais do governo federal para as famílias atingidas pelas cheias do ano passado e apresentou as ações já implementadas pelo Estado, como a entrega de casas temporárias.

Entrega de módulos em Cruzeiro do Sul

Na quarta-feira (12/3), o Governo do Rio Grande do Sul entregou mais 30 módulos em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, encerrando as atividades no último dos dois abrigos mantidos no município.

As moradias ficam no Novo Passo de Estrela, área desapropriada pelo Estado para reassentar as famílias afetadas no Passo de Estrela, bairro mais atingido pela enchente. Outras 28 unidades já haviam sido entregues no município em setembro de 2024.

Desde o ano passado, o Estado implantou 500 casas temporárias. Destas, 362 já estão em uso pelas famílias nos municípios de Arroio do Meio, Encantado, Cruzeiro do Sul, Estrela, Triunfo, Rio Pardo e São Jerônimo. As unidades de Canoas (58) e de Porto Alegre (80) aguardam o processo de finalização da infraestrutura para serem entregues oficialmente. Outros módulos estão sendo contratados e serão destinados a Eldorado do Sul.