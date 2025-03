Taça Yakult será nos próximos fins de semana

Nos dois próximos fins de semana de março, o Centro de Treinamento/Academia de Beisebol da Yakult vai receber a XVI Taça Yakult de Beisebol. As duas etapas da competição – Infantil e Pré-Júnior – reunirão 410 atletas com idades entre 11 e 14 anos. Os times virão de diferentes cidades do Estado de São Paulo e do Paraná para disputas no sábado e no domingo, a partir das 8h. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS).

Nos dias 15 e 16 de março, 185 jogadores de 11 e 12 anos de idade disputarão a Etapa Infantil da competição. As 12 equipes confirmadas são Anhanguera, Atibaia, Cooper Clube, Gigante, Indaiatuba, Marília, Maringá, Mogi das Cruzes, Nikkei Curitiba, Nippon Blue Jays, Pinheiros e Tozan. Os times serão divididos em quatro grupos de três equipes cada e jogarão um contra todos dentro dos grupos.

“Vamos utilizar os quatro campos do CT Yakult/CBBS para abrigar todos os jogos neste ano, devido à quantidade de times”, afirma o responsável pelo Departamento Técnico da CBBS, Ricardo Iguchi. Os campeões de cada grupo disputarão a chave Ouro, enquanto os vice-campeões disputarão a chave Prata e os terceiros colocados disputarão a chave Bronze. Os campeões de cada grupo farão a semifinal e a final no domingo.

Etapa Pré-Júnior

Com recorde de equipes neste ano, 225 jogadores de 13 e 14 anos disputarão a Etapa Pré-Júnior da XVI Taça Yakult de Beisebol nos dias 22 e 23 de março. As 15 equipes confirmadas são Atibaia, Bastos, Cooper Clube, Gecebs, Gigante, Indaiatuba, Londrina, Marília, Maringá, Mogi das Cruzes, Nikkei Curitiba A, Nikkei Curitiba B, Nippon Blue Jays, Pinheiros e Presidente Prudente. As equipes serão divididas em três grupos de quatro times e um grupo de três times e jogarão conforme a tabela.

Nesta categoria, os campeões disputarão a chave Ouro, os vice-campeões a chave Prata, os terceiros colocados a chave Bronze e os quartos colocados a chave Incentivo. “Neste ano, notamos uma enorme quantidade de equipes no Pré-Júnior. E muitos atletas que disputarão esta etapa são acadêmicos do CT/Academia Yakult/CBBS. Por isso, sem dúvida os jogos do Pré-Júnior serão muito bons”, acentua Ricardo Iguchi.

Parceria internacional

Em fevereiro, a CBBS assinou um contrato de parceria com a Major League Baseball (MLB), dos Estados Unidos, para dar suporte aos atletas que treinam no CT/Academia Yakult/CBBS. O objetivo é o treinamento de atletas de alto rendimento. Para isso, a MLB selecionou 50 jogadores para o projeto. As seletivas foram realizadas em agosto do ano passado nas cidades de São Paulo, Atibaia, Presidente Prudente, Marília e Ibiúna (Estado de São Paulo), além de Rio de Janeiro, Recife (Pernambuco), Curitiba e Londrina, ambas no Paraná. Os atletas de 12 a 16 anos foram avaliados a partir de vários testes físicos e técnicos para a escolha dos melhores.

Por meio da parceria, a Major League Baseball dará bolsa completa para os atletas, com direito a frequentarem escola particular, receberem alimentação, moradia, transporte e material de beisebol. “Os atletas também terão treinamento de alto rendimento e atendimento de fisioterapia e psicólogo, e a MLB trará dois treinadores, que são ex-jogadores da Liga, para a comissão técnica”, acrescenta o presidente da CBBS, Thiago Caldeira.

Tradicional apoiadora de beisebol no Japão, onde mantém o time profissional Tokyo Yakult Swallows, a Yakult investe neste esporte no Brasil desde 1999. A empresa é responsável pela manutenção do CT/Academia e dá apoio a algumas competições ao longo do ano – como a Taça Yakult. “O objetivo da multinacional é estimular o gosto pelo beisebol em crianças e jovens brasileiros”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

SERVIÇO

XVI Taça Yakult de Beisebol Infantil

Datas e horários – 15 e 16 de março – a partir das 8h

XVI Taça Yakult de Beisebol Pré-Júnior

Datas e horários – 22 e 23 de março – a partir das 8h

Centro de Treinamento/Academia de Beisebol da Yakult

Local – Rodovia Bunjiro Nakao, km 58,5 – Ibiúna – São Paulo.



Entrada franca



Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.