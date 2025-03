Governo do Estado entrega mais 30 moradias temporárias em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio da secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou, nesta quarta-feira (12/3), mais 30 casas temporárias para famílias atingidas pelas enchentes em Cruzeiro do Sul. As moradias estão localizadas no Novo Passo de Estrela, área de 16 hectares desapropriada pelo Estado para reassentar as famílias atingidas no Passo de Estrela, maior bairro da cidade e que foi fortemente atingido pela cheia. Outras 28 unidades haviam sido implantadas em setembro, ao lado do Esporte Clube Salão Quinze de Novembro, no bairro São Gabriel.

Com a entrega desta quarta-feira, o último dos dois abrigos mantidos no municípiofoi desativado. Elisangela da Silva e seus três filhos receberam a chave da casa número um do novo bairro. “Eu moro em Cruzeiro do Sul desde meus oito anos de idade. Nunca tinha visto uma devastação dessas. Quase perdi meu filho em setembro de 2023 e depois veio a enchente de maio. Ficamos um tempo no abrigo e depois fomos para o aluguel social. Agora, essa moradia, mesmo sendo temporária, é essencial para eu me reerguer”, disse muito emocionada.

O vice-Governador Gabriel Souza acompanhou algumas famílias no primeiro dia em suas novas moradias. “Nós estamos buscando zerar o déficit habitacional dessas pessoas mais necessitadas que precisam de casas. Com essa entrega de hoje, nós não teremos mais ninguém em abrigos aqui no Vale do Taquari. Embora seja uma situação temporária, é uma solução digna. São residências de 27 metros quadrados, com eletrodomésticos, móveis e banheiro individualizado, o que dará mais privacidade e uma vida melhor às famílias. Enquanto isso, o governo estadual está trabalhando com muita celeridade para entregar as casas definitivas”, afirmou.

A iniciativa faz parte do programa A Casa É Sua – Calamidade, criado para promover a política habitacional de emergência e que atua em quatro frentes: construção de casas temporárias, construção de casas definitivas, desapropriação de terrenos para construção de parte das casas definitivas e doação de unidades por empresas privadas. Somente nessa modalidade do A Casa é Sua, o governo estadual investiu R$ 83,3 milhões em 625 habitações temporárias e R$ 58,7 milhões na construção de 422 residências definitivas em 11 municípios.

O titular da Sehab, Carlos Gomes, citou o trabalho destacado do vice-governador desde a enchente de 2023 no Vale do Taquari e o significado da segurança de uma moradia individual. “Temos hoje aqui um momento emblemático. Cruzeiro do Sul é mais um município onde, com as moradias temporárias, desativamos o último abrigo coletivo. A privacidade de morar devolve a saúde emocional às famílias. Não é só tecnologia de construção; tem carinho, tem amor nessas casas que vocês recebem agora”, ressaltou.

Também presente ao ato de entrega das chaves, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, citou o trabalho conjunto para a reconstrução dos municípios atingidos pelas enchentes e suas dificuldades. “A maior dificuldade que temos nesse processo é encontrar terrenos seguros e, em Cruzeiro do Sul, nós conseguimos. Em parceria com a Sehab, trabalhamos incansavelmente e viabilizamos o orçamento necessário para a desapropriação da área. Hoje estamos aqui, com alegria, para entregar as casas temporárias aos moradores que, no futuro próximo, também receberão as casas definitivas”, destacou.

O prefeito Leandro Marmitt agradeceu o apoio do governo do Estado. “Se o Estado não abraçasse Cruzeiro do Sul da forma como vem fazendo, não teríamos uma boa perspectiva para o presente e o futuro dessa comunidade. O dia de hoje é apenas um degrau dos muitos que temos de subir. E vamos chegar lá com essa ajuda que estamos recebendo”, disse.

Até o momento, 500 casas temporárias já foram implantadas. Com a entrega desta quarta-feira, o número de unidades já em uso pelas famílias chega a 362: 40 em Arroio do Meio, 80 em Encantado, 58 em Cruzeiro do Sul; 86 em Estrela; 48 em Triunfo; 20 em Rio Pardo e 30 em São Jerônimo. As unidades de Canoas (58) e de Porto Alegre (80) aguardam apenas o processo de finalização da infraestrutura para serem entregues oficialmente. Mais 125 estão sendo contratadas e serão destinadas à Eldorado do Sul, cujo terreno está sendo preparado.

Gabriel destacou que o governo estadual tem trabalhado com muita celeridade para entregar as casas definitivas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Além das casas temporárias, o Novo Passo de Estrela receberá 40 casas definitivas, que ainda estão em fase de projeto. A Sehab fará um projeto urbanístico para a região, que está situada fora da mancha de enchentes devido à elevação do relevo. Para a instalação das casas definitivas, serão disponibilizadas duas atas de registro de preço, uma com o método de concreto pré-moldado, autoportante, e outra com o desteel frame, dispensando a realização de uma nova licitação.

Memorial e Sustentabilidade

A secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) está em fase de contratação de um projeto para a construção de um parque linear na área do antigo bairro Passo de Estrela, onde não é mais possível haver residências, já que ele foi destruído pela enchente. O parque terá 250 mil metros quadrados e será semelhante à Orla do Guaíba, em Porto Alegre.



Além disso, pretende-se criar um memorial da enchente no novo parque, destinando um local para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que resistiu à destruição do bairro e ao desabamento da igreja.

Sobre as casas temporárias

Cada unidade possui 27m² e é composta por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro, além de possuir mobiliário sob medida e eletrodomésticos da linha branca. A estrutura de aço galvanizado e concreto ganhou elementos que garantem resistência e conforto para os moradores.

O método de construção escolhido permite o transporte das casas. Elas chegam prontas da fábrica ao local de instalação, necessitando apenas de sapatas de nivelamento (um tipo de fundação) e de conexões para as redes de água e esgoto e de energia elétrica.

Além disso, os módulos ficam incorporados ao acervo do Estado. Depois que as famílias forem transferidas para moradias definitivas, eles podem ser reutilizados em outras situações em que se fizerem necessários.

As prefeituras são responsáveis pelo preparo do terreno (com apoio da Sedur), com ações de terraplenagem, compactação de solo e preparação da infraestrutura, executando as conexões das redes de água e esgoto e de energia elétrica.