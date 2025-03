A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1275/24, que abriu crédito extraordinário de R$ 118,2 milhões para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional elaborar estudos sobre as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Os valores foram usados para enfrentar as consequências das enchentes que atingiram o estado no primeiro semestre de 2024.

