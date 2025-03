Frente da Saúde das Mulheres vai priorizar neste ano os cuidados de prevenção

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde das Mulheres deve trabalhar neste ano em benefício da saúde integral da mulher e ainda pelo aumento dos cuidados de prevenção no país, seja do câncer de colo de útero ou do câncer de mama, entre tantas outras questões que atingem especificamente as mulheres. Em evento nesta quarta-feira (12) para lembrar o mês da mulher a presidente do grupo, deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA), defendeu a prevenção.

“No momento em que você faz campanhas diárias para prevenção, o resultado final com certeza é bem melhor para o governo. O melhor é você gastar milhões na prevenção ou milhões remediando?”, questionou. “É óbvio que é melhor você gastar prevenindo. Hoje nós temos milhares de mulheres em fase terminal que nunca tiveram a oportunidade de fazer um exame de prevenção. Esse é o nosso cuidado, é o nosso dever”, enfatizou.

A ideia de Renilce é trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde e o novo ministro, Alexandre Padilha. “Ele quer lançar no ano que vem um projeto mais focado na defesa da saúde da mulher”, informou a parlamentar.

Temas

Diversas especialistas participaram do evento promovido pela frente parlamentar nesta quarta, na Câmara dos Deputados. Elas falaram sobre planejamento familiar e contracepção, endometriose, hemorragia pós-parto e violência doméstica, entre outros assuntos.

Andrea Bento, da Colabore com o Futuro, entidade que busca combater a desigualdade na saúde, disse que trabalhará junto à frente, pensando a mulher como um todo, nos aspectos físicos, sociais, morais e de saúde.

“A gente ainda tem que evoluir muito na questão do planejamento familiar, na questão do uso do DIU, na questão da mulher que sofre com endometriose, com o climatério, com hemorragia após o parto”, listou Andrea.

Os diversos papéis que a mulher exerce na sociedade conduzirão os trabalhos da frente. Renilce Nicodemos disse que, para que possam ser mães, filhas, esposas, profissionais e líderes em suas comunidades, as mulheres precisam ter sua saúde valorizada e protegida. Uma mulher saudável, disse a parlamentar, tem mais chances de alcançar uma educação de qualidade ou de buscar oportunidades de trabalho.