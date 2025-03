Edil propõe apoio aos times e escolinhas de futebol de Coronel Bicaco

Apresentada pelo vereador João Marques Brasil (PDT), a Proposição nº 02/2025 sugere que o Poder Executivo de Coronel Bicaco realize licitação para contratação de empresa de ônibus.

Segundo o pedetista, o objetivo é disponibilizar transporte gratuito para sepultamentos, escolinhas de futebol de campo e de futsal, e para equipes que representam o Município em campeonatos regionais.

Em sua manifestação no plenário, o proponente afirmou que, inúmeras vezes, famílias carentes não possuem carro ou condições financeiras para custear o transporte de pessoas até o local do enterro. — Colocando um ônibus à disposição, o Município vai estar auxiliando neste momento difícil — salientou.

João Marques Brasil elogiou o trabalho das escolinhas de futebol em Coronel Bicaco, entretanto, lamentou que quando ocorrem competições em outras cidades, os alunos precisam arcar com o transporte e alimentação. — Essa ajuda vai incentivar as crianças a se manterem no esporte — destacou.

O pedetista também ressaltou que as despesas para participar de certames regionais de futebol de campo são altas. — O Município fornecendo transporte já ajudaria bastante — disse.

Apresentada e apreciada na sessão ordinária da segunda-feira (10/3), a Proposição nº 02/2025 foi aprovada por unanimidade.

