Prêmio INAC de Integridade reforça a transparência e ética no esporte

O Prêmio INAC de Integridade chega à sua 5ª edição, ampliando seu alcance e incluindo uma nova categoria essencial: Integridade no Esporte. A iniciativa, promovida pelo Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), busca reconhecer projetos que promovam a transparência, a ética e a governança no setor esportivo, combatendo práticas antiéticas e incentivando um ambiente mais justo e equilibrado para atletas, clubes e gestores.

Podem se inscrever clubes esportivos, atletas que tenham algum projeto, universidades que desenvolvam iniciativas ligadas ao esporte, entre outros.

Um chamado para transformar o esporte

A corrupção e a falta de transparência no esporte afetam não apenas competições, mas toda a estrutura que sustenta a modalidade. O INAC acredita que valorizar iniciativas que combatam esses problemas é fundamental para fortalecer a integridade e a credibilidade do setor. Assim, a nova categoria premiará pesquisas, projetos acadêmicos, iniciativas de governança esportiva e ações de transparência que promovam boas práticas.

Em 2024, houve uma queda significativa de 48% nos casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro. De acordo com o relatório da empresa Sportradar, divulgado no início deste ano, que monitorou mais de 850 mil partidas em 70 modalidades ao redor do mundo, o Brasil registrou 57 confrontos suspeitos, quase metade dos 110 casos identificados em 2023. Esse declínio foi impulsionado por um aumento no monitoramento e em ações de prevenção, como campanhas educativas junto a atletas e federações estaduais, além da regulamentação do mercado de apostas esportivas.

Sete categorias para incentivar a integridade

Além da nova categoria Integridade no Esporte, o Prêmio INAC de Integridade conta com outras seis categorias:

Academia





Tecnologia e Inovação





Boas Práticas de Governança





Jornalismo Investigativo





Comunicadores Locais





Menção Honrosa "Em Prática", destinada a projetos que, além de premiados em edições anteriores, conseguiram ser implementados com sucesso.



O projeto que mais se destacar entre todas as categorias receberá o título de Grande Prêmio. Os sete primeiros colocados de cada categoria serão contemplados com um curso de MBA na área de atuação na Law Concept Academy (LCA), com duração de dois anos e valor estimado em mais de R$ 28 mil, além do troféu de reconhecimento. A cerimônia de premiação será realizada no dia 16 de junho de 2025, às 19h, no Teatro Municipal de São Paulo, localizado na Praça Ramos de Azevedo, s/n – República, São Paulo – SP, 01037-010. Essa premiação busca proporcionar uma formação especializada para impulsionar suas carreiras e ampliar seus conhecimentos no campo da integridade.

Inscrições já podem ser realizadas

O Prêmio INAC de Integridade tem como objetivo fomentar a discussão sobre a ética e dar visibilidade a projetos inovadores que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e transparente. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://premioinacdeintegridade.com.br.