Negociações avançam e Rodrigo Bandeira pode ser anunciado como técnico do União Frederiquense

O União Frederiquense está próximo de anunciar Rodrigo Bandeira como seu novo técnico. As negociações avançaram nos últimos dias, e a oficialização pode acontecer em breve.

Na temporada 2024, Bandeira comandou o Cruzeiro-RS e o Farroupilha, somando cinco partidas à frente do clube da capital antes de se transferir para a Serra, onde obteve três vitórias em seis jogos.

Caso o acerto se concretize, essa será a sexta passagem do treinador pelo clube de Frederico Westphalen. Ele já esteve à frente do União em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, sendo o técnico com mais partidas na história do Leão da Colina.

Rodrigo Bandeira tem seu nome marcado no clube por comandar a equipe no primeiro acesso à Série A do Gauchão, em 2014. Na ocasião, em uma noite fria e chuvosa em Farroupilha, o União Frederiquense venceu o Brasil de Farroupilha por 3 a 0, no Estádio das Castanheiras, com gols de Leandro Rodrigues, Macaíba e Diego Miranda. O feito segue na memória dos torcedores até hoje.

Agora falta apenas a confirmação oficial para que Rodrigo Bandeira volte à casamata do União Frederiquense. A direção do clube também analisa alguns nomes, que podem ser confirmados para a disputa do Gauchão Série A2 2025.