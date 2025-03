Projeto obriga condenado por violência contra mulher a participar de reeducação antes da liberdade

Câmara Há 20 minutos Para Hugo Motta, investimento no esporte garante retorno à sociedade Tema foi debatido em reunião com o ministro do Esporte, parlamentares e atletas

Câmara Há 20 minutos Parlamentares e atletas querem aprovação de projeto que garante continuidade de incentivos ao esporte Deputados da bancada do esporte, atletas e ex-atletas defenderam a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 234/24, que garante incentivos e ...