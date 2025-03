Iniciada nova fase da Operação Off-Road para combater sonegação no setor de pneus e câmaras de ar

A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta terça-feira (11/3), a Operação Off Road II. A ação ostensiva é focada na fiscalização de empresas do ramo de pneus e câmaras de ar. O objetivo principal é combater a sonegação fiscal do ICMS e a concorrência desleal, garantindo que todos os contribuintes cumpram suas obrigações.

A nova etapa da operação é coordenada pelo Grupo Especializado Setorial de Veículos, Autopeças e Pneumáticos (GES-VEI), com sede na Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul (3ª DRE). Ao todo, dez auditores-fiscais e dois analistas tributários participam da ação, que também conta com o apoio do Batalhão Fazendário da Brigada Militar e da Seção de Informática Forense da Receita Estadual.

Serão analisadas transações que somam cerca de R$ 180 milhões, nas quais foram encontrados indícios de irregularidades, como omissões das vendas. As práticas ilícitas prejudicam a arrecadação dos recursos devidos aos cofres públicos e causam danos irreparáveis aos concorrentes que cumprem corretamente suas obrigações fiscais.

Operações da Receita Estadual

A fiscalização do segmento de pneus e câmaras de ar consta no planejamento estratégico do GES-VEI. Por meio das operações realizadas, a Receita Estadual vem intensificando sua atuação em diversos ramos da economia, tendo programado, para os próximos meses, outras operações neste e em outros setores econômicos.

Além de buscar recuperar os valores devidos aos cofres públicos e combater a sonegação, as ações buscam proteger os contribuintes que pagam corretamente seus tributos e coibir a concorrência desleal entre empresas. A especialização na fiscalização, a integração da fiscalização e da cobrança e o combate às fraudes fiscais estão inseridas no contexto do Programa Receita 2030+, que estabelece 30 iniciativas para modernização da administração tributária gaúcha.