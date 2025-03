Não-Me-Toque adere ao Tudo Fácil Empresas, programa que oferece maior rapidez e praticidade para o empreendedor

Na manhã desta terça-feira (11/3), durante a Expodireto Cotrijal 2025, o município de Não-Me-Toque aderiu ao Tudo Fácil Empresas (TFE). Mais de 60 cidades gaúchas já utilizam o programa do governo do Estado, que está em sua versão 3.0. O TFE permite a abertura de empresas de baixo risco ambiental e sanitário em até dez minutos, de forma ágil, gratuita, totalmente on-line e sem burocracias.

O processo acontece na formalização de matriz e filiais simultaneamente para as naturezas jurídicas de Empresário Individual e Sociedade Empresarial Limitada. A coordenação do TFE é da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS), vinculada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, esteve presente na cerimônia de adesão e ressaltou que ferramentas como o TFE estão alinhadas aos cinco pilares (capital humano, ambiente de negócios, inovação, infraestrutura e recursos naturais) do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS, que tem entre suas diretrizes melhorar o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul. “Trabalhamos para que o Estado seja um local propício para quem quer empreender. O governo estadual vem sendo um parceiro do empreendedor, incentivando a implementação de processos mais céleres e com menos burocracia”, frisou.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, destacou que o Tudo Fácil Empresas tem como objetivo simplificar os processos e ampliar o acesso dos empreendedores a serviços de formalização. Ela enfatizou que o TFE é um “um avanço para o fortalecimento do empreendedorismo no Estado do RS, oferecendo rapidez e praticidade para os empresários”.

Estiveram presentes no evento o prefeito de Não-Me-Toque, Gilson dos Santos, e o diretor da Redesim, Silvio Ramão.

Tudo Fácil Empresas

Lançada no dia 15 de dezembro de 2021, a plataforma Tudo Fácil Empresas disponibiliza para o empreendedor gaúcho toda a documentação necessária para iniciar seus negócios, como a dispensa dos licenciamentos, inscrição municipal e estadual e análise de endereçamento.

Em relação ao processo anterior, que levava em média dez dias – incluindo as etapas: viabilidade, registro e CNPJ, licenciamentos e inscrições tributárias – houve grande redução. Hoje, o tempo médio é de dez minutos. A gratuidade e a simplificação – de vários processos para somente um, no mesmo portal – são outras facilidades que o TFE implementou.

