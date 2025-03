Com investimento anual de R$ 31,2 milhões, Estado implementará 20 novos Serviços Especializados em Saúde da Pessoa Idosa

Foi assinada nesta terça-feira (11/03) a portaria que prevê a abertura de processo de seleção para 20 novos Serviços Especializados de Saúde da Pessoa Idosa: Saúde 60+ RS. O credenciamento das instituições interessadas junto à Secretaria da Saúde (SES) poderá ser realizado até o dia 9 de abril. Serão disponibilizados ambulatórios com atendimento multiprofissional pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas 18 coordenadorias regionais.

A previsão é de investimento anual no valor de R$ 31,2 milhões do governo do Estado. Cada serviço habilitado receberá incentivo de custeio mensal, pré-fixado, conforme a composição da equipe, variando de R$ 120 mil a R$ 130 mil.

Os serviços serão destinados ao atendimento a pessoas idosas consideradas como frágeis, conforme avaliação multidimensional tendo como referência o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional (IVCF-20) ou com diagnóstico de demência.

O ato de assinatura ocorreu de forma on-line e foi transmitido direto do gabinete da Secretária da Saúde, Arita Bergmann. O governador Eduardo Leite participou do evento por meio de um vídeo onde discorreu sobre a importância do programa. “É essencial ampliarmos a rede de atenção aos nossos idosos. O Saúde 60+ reforça esse compromisso, com a meta de oferecer por ano mais de 76 mil consultas médicas e 288 mil atendimentos com outros profissionais especializados na rede de suporte”, afirmou o governador. “Em breve, o novo serviço Saúde 60+, estará disponível na sua região. Investir na saúde da pessoa idosa, que tanto já fez por nós, é investir em qualidade de vida para todas as famílias gaúchas. Vamos juntos dar mais esse passo para um Rio Grande mais forte”, finalizou.

A Secretária Arita Bergmann disse que o programa “é mais uma ação concreta que reforça o compromisso do governo do Estado com a população idosa, a exemplo da Rede Bem Cuidar , que teve em seus primeiros quatro ciclos ações voltadas a essa população”. A secretária comemorou que Saúde 60+ é uma política pública transformada num programa específico que vem, de fato, atender uma população que está num vazio assistencial.

A coordenadora da Divisão dos Ciclos de Vida, da Secretaria da Saúde (SES), Gisleine Silva, considerou que “esse é um momento histórico, muito especial porque teremos um serviço que vai atender a população idosa, que é classificada como frágil na atenção primária, ou população com diagnóstico de demência”. A coordenadora frisou que “esse programa vai melhorar a qualidade de vida de muitos idosos, além de dar suporte necessário para suas famílias”, completou.

Acesso ao Serviço

O acesso dos usuários aos atendimentos será obrigatoriamente regulado via sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), conforme o território e critérios de regionalização. Nas Unidades Básicas de Saúde, as pessoas idosas serão avaliadas pelo instrumento de avaliação multidimensional da pessoa idosa – Manual de aplicação do índice de vulnerabilidade clínico-funcional . São 20 questões, a serem respondidas pelo usuário ou por seu cuidador, que contemplam aspectos multidimensionais da condição de saúde da pessoa idosa, como: idade, autopercepção da saúde, atividades da vida diária, cognição, humor, mobilidade, comunicação e comorbidade múltipla.

Caso a pontuação resultante for igual ou superior a 15 pontos, essa pessoa idosa será estratificada como frágil e será encaminhada ao Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa (Saúde 60+ RS). Também poderão ser encaminhadas as pessoas idosas diagnosticadas com demência.

A equipe multidisciplinar deverá contar com médico de família e comunidade, ou generalista, ou médico geriatra, médico neurologista, enfermeiro, técnico em enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, podendo fazer parte também mais dois profissionais escolhidos pelo serviço, como farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista ou terapeuta ocupacional.