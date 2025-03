Hospital Santa Teresa comemora 85 anos com melhorias na infraestrutura e nos serviços prestados

Fotos: Leo Munhoz / SECOM

Principal referência em doenças dermatológicas de Santa Catarina, o Hospital Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara, completa nesta terça-feira, 11 de março, 85 anos com muitos motivos para comemorar. A unidade do Governo do Estado, desde 2023 tem sido beneficiada com investimentos em infraestrutura, modernização de equipamentos e expansão de serviços. Atualmente está em andamento a reforma dos telhados das enfermarias. O objetivo é qualificar o atendimento à população e as condições de trabalho dos profissionais de saúde.

Projetado como uma pequena cidade, com casas e pavilhões, pela primeira vez, desde a sua inauguração em 1940, a rede externa de energia do HST passou por uma reestruturação completa. Foram instaladas luminárias de LED, uma nova subestação e a expansão da capacidade de carga. Com as obras de modernização da infraestrutura elétrica está sendo possível atender à crescente demanda da unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Foto: Reprodução/Secom SC

Em dezembro de 2023, após dois anos de interdição devido ao desabamento de parte do forro, foi reinaugurado o Centro de Convivência, espaço importante que promove a interação entre os pacientes internados nas diversas clínicas e especialidades.

Já no ano de 2024, em março, foi entregue a reforma da Casa dos Enfermeiros e Médicos, local de acolhimento para a equipe de saúde do hospital. A estrutura, construída nos anos 40, apresentava diversos problemas, principalmente na cobertura. Foi realizada toda a troca do telhado, a substituição do forro e pintura.

Além disso, as obras no Centro de Terapia Ocupacional foram concluídas em agosto, sendo o espaço renovado para melhor atender aos pacientes. O edifício histórico passou por reformas na marquise, telhado, pintura de paredes e tetos, aplicação de pisos e rodapés cerâmicos, instalações hidrossanitárias para a lavanderia, renovação das instalações elétricas, melhorias nos banheiros, entre outras medidas. No espaço, são realizados trabalhos terapêuticos como oficinas de tapeçaria, artesanato e pintura.

Foto: Reprodução/Secom SC

A instituição também foi beneficiada com a aquisição de novos equipamentos. Já foram entregues uma Plataforma Laser, com aplicabilidade no tratamento de mais de 70 dermatoses, seis cardioversores, uma Cabine de Fototerapia para tratamento do corpo inteiro, bem como um microscópio biológico trinocular e um Medidor de Cuff, utilizado para regulação e controle da pressão num tubo de traqueostomia.

Ainda, para comemorar a data, o hospital está realizando uma série de atividades festivas para pacientes, familiares e servidores nesta terça-feira, 11.

Estrutura

O Santa Teresa é um hospital geral com perfil voltado a três eixos principais que são: Dermatologia, Clínica Médica e Saúde Mental. A unidade atende pacientes da Grande Florianópolis e de todo o Estado. Possui um quadro funcional de 242 servidores e 55 servidores terceirizados sendo, destes, 7 médicos especialistas e 6 residentes em dermatologia.

Sua principal atuação é na realização de cirurgias de tumores de pele, malignos ou não. O ambulatório de dermatologia realiza uma média de 2100 atendimentos por mês pelo SUS. Ainda, dispõe de 108 leitos que oferecem suporte aos demais hospitais da Grande Florianópolis.