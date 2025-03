APAE de Tenente Portela celebra 43 anos com drive-thru solidário.

A Escola de Educação Especial Recanto da Alegria, vinculada à APAE de Tenente Portela, comemora seus 43 anos de dedicação à inclusão e ao ensino especializado. Para marcar a data, a instituição promoverá um drive-thru solidário no dia 15 de março de 2025, oferecendo um delicioso almoço aos participantes.

O cardápio inclui porção de massa com molho vermelho e duas sobrecoxas de frango, ao valor de R$ 35,00. As fichas podem ser adquiridas com os membros da APAE, e a retirada das refeições ocorrerá das 11h30 às 13h, diretamente na sede da entidade.

A ação tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades da escola, que há mais de quatro décadas desempenha um papel fundamental na educação e no apoio a pessoas com deficiência.

A APAE convida toda a comunidade a participar dessa iniciativa e celebrar junto essa trajetória de compromisso, inclusão e solidariedade.