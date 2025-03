Contato com empresas marca o primeiro dia da Invest RS na Expodireto

O atendimento a empresas foi o foco da atuação da equipe da Invest RS no primeiro dia da Expodireto Cotrijal 2025. A agência de desenvolvimento montou dois estandes na feira, um deles na Arena Agrodigital, com foco em inovação aplicada à agricultura. O evento vai até o dia 14 de março, em Não-Me-Toque, na Região Norte.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, participou da cerimônia oficial de abertura, que contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite. Após a abertura, o governador visitou as instalações do parque. Na Arena Agrodigital, foi conhecer o estande da Invest RS. Em uma breve fala ao final da visita, Leite convidou os empresários presentes na Arena Agrodigital a entrarem em contato com a agência. “O papel da Invest RS, criada recentemente, é ser uma alavanca do nosso desenvolvimento e apoiar as iniciativas das nossas empresas”, disse o governador ao sair do local.

Conforme Prikladnicki, a presença na Expodireto é estratégica e um marco no processo de organização da agência. “Queremos ser um canal para o relacionamento direto com o empresariado, conversando sobre oportunidades para abrir mercados e concretizar investimentos no nosso Estado”, afirmou.

Identificar oportunidades de investimento e apoiar projetos de expansão e busca por novos mercados são os objetivos da Invest RS -Foto: Gustavo Mansur/Invest RS

O gerente de negócios da Invest RS, Fábson Vogel, que coordena a estratégia para o agronegócio da agência, comemorou o resultado do primeiro dia, quando foram feitas 13 reuniões com empresas. “O primeiro dia na Expodireto foi uma experiência enriquecedora. Fomos recebidos em um ambiente de negócios promissor, com as empresas respondendo prontamente às nossas solicitações de reuniões e querendo conhecer a Invest RS”, explicou Vogel.

O foco da presença da Invest RS na edição de 2025 será a apresentação da agência, que entrou em operação em dezembro do ano passado. As equipes da instituição farão cerca de 60 reuniões pré-agendadas com empresas e produtores, para apresentar o portfólio de produtos e serviços e identificar oportunidades de investimento, apoio em projetos de expansão e busca por novos mercados.

Nesta terça-feira (11/3), o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, estarão no Palco Cotrijal, da Arena Agrodigital, para tratar do tema Plano de Desenvolvimento Econômico gaúcho: impulsionando a abertura de mercados e inovações no agro. A palestra está marcada para as 16h45min.