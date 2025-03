Governo anuncia R$ 20,6 milhões para três projetos aprovados pelo Fundopem

Com a presença do governador Eduardo Leite, foi assinado o termo de ajuste para implementação de R$ 20,6 milhões oriundos de três projetos aprovados pelo Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem), sendo um na modalidade Tradicional e dois na versão Recupera (exclusivo para empresas localizadas em municípios impactados pela enchente). O ato ocorreu nesta segunda-feira (10/3), na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

O governador destacou o Fundopem como um instrumento que permite às empresas alavancarem os negócios, garantindo, a partir da capacidade empreendedora, emprego, renda e riqueza. “O Estado não tem os mesmos incentivos e caminhos que o setor privado. O papel do Estado é criar condições e um ambiente favorável para quem empreende poder fazer mais e aumentar a produtividade”, acrescentou.

Na modalidade Tradicional, a Dubai Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, de Ijuí, vai realizar um investimento de R$ 4,2 milhões. No formato do Recupera, a Fontana, de Encantado, fará um aporte de R$ 11,3 milhões, ao passo que a Travicar Tecnologia Agrícola, de Porto Alegre, investirá R$ 5 milhões.

"O Fundopem é um mecanismo para o fortalecimento do setor industrial gaúcho. Nós estamos cumprindo o nosso papel de indutores do desenvolvimento. Aperfeiçoamos o programa ao longo dos anos, tornando-o mais acessível e ágil para que as empresas possam utilizá-lo e, assim, sejam capazes de investir para crescerem e gerarem emprego e renda para a população do RS”, frisou titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Ângelo Fontana, sócio proprietário da Fontana, empresa que virou símbolo de resiliência por ter sido atingida por três enchentes, agradeceu em nome dos empresários beneficiados e falou sobre a reconstrução das empresas gaúchas após os eventos adversos. “Tenho muita esperança que nós vamos superar nossas dificuldades. O Rio Grande do Sul é muito forte e nós somos resilientes”, concluiu.

Também participaram da solenidade o gerente da Dubai Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, Marcos Antonio Trevizan, e o consultor da Travicar Tecnologia Agrícola, William da Silva.

Na ocasião, também foi assinado um financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para a Cotrijal no valor de R$ 72,7 milhões. Com o recurso, a cooperativa irá ampliar a capacidade de armazenagem de grãos em seis unidades.

Números do Fundopem

Em 2024, o Fundopem Tradicional aprovou R$ 1,2 bilhão para 72 projetos, que vão gerar 850 empregos diretos e diversos indiretos. Só entre outubro e dezembro, foram 29 projetos. O maior deles, da empresa HNK BR Indústria de Bebidas, de Igrejinha, prevê R$ 69,9 milhões em investimentos. Em janeiro de 2025, seis projetos foram aprovados, somando R$ 53,4 milhões e prevendo 38 vagas diretas de trabalho.

O Fundopem Recupera registrou, em 2024, a aprovação de R$ 136 milhões para sete empresas na modalidade Avança (que abarca novos projetos) e para outras cinco na modalidade Renova (que trata de projetos em andamento). Em janeiro de 2025, foram aprovados R$ 35 milhões para quatro iniciativas no Recupera – Avança.