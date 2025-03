Bernardo Folle Sponchiado brilha e conquista título de Campeão Brasileiro de Patinação

O talento gaúcho brilhou no Campeonato Brasileiro de Patinação Artística 2025. O jovem atleta Bernardo Folle Sponchiado, natural de Taquaruçu do Sul e representante do Clube Magia da Patinação, conquistou o título nacional com uma performance impressionante, somando 70,93 pontos na competição realizada em Venâncio Aires.

Na primeira fase do torneio, Bernardo alcançou 29,23 pontos, garantindo a liderança com uma vantagem de 5,08 pontos sobre o segundo colocado, um atleta do Rio de Janeiro, que obteve 24,15 pontos. A disputa final aconteceu na tarde desta segunda-feira (10), quando Bernardo retornou à pista para sua segunda apresentação. A soma das notas confirmou o título brasileiro ao jovem patinador.

O Campeonato Brasileiro de Patinação Artística 2025, que acontece desde o dia 6 de março, reúne 622 atletas de sete estados brasileiros, consolidando-se como a maior competição oficial da modalidade no país. As provas ocorrem no Ginásio Poliesportivo do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, e também no ginásio BK Patinação Artística, em Santa Cruz do Sul. O evento se estende até o dia 18 de março, proporcionando ao público apresentações de alto nível técnico e artístico.

A organização da competição está a cargo da Confederação Skate Brasil e da Federação Gaúcha de Patinagem, contando com o apoio da Prefeitura de Venâncio Aires e dos clubes anfitriões: Clube Pattins Sul, Clube Xlise, Insignia Patinação Artística e BK Patinação Artística.

Com essa conquista, Bernardo Folle Sponchiado não apenas coloca Taquaruçu do Sul no mapa da patinação nacional, mas também reforça seu nome como uma das promessas da modalidade no Brasil.