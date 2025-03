Região Celeiro teve três ganhadores no sorteio de fevereiro da NFG

Mário Amauri Ferreira (Braga), Valdoir Vieira dos Santos (São Valério do Sul) e Valdeci Ribeiro Rolin (Tenente Portela) são os contribuintes da Região Celeiro que aparecem na lista de ganhadores da Nota Fiscal Gaúcha (NFG), em fevereiro.

O sorteio nº 149 foi realizado na quinta-feira (27/2). O valor principal de R$ 50 mil saiu para um consumidor da Região Norte do Estado. Também foram sorteados dez prêmios de R$ 5 mil e 100 prêmios de R$ 1 mil.

O sorteio de fevereiro contemplou os participantes do programa que solicitaram CPF na nota em compras realizadas ao longo de janeiro. Ao todo, foram gerados 64,3 milhões de bilhetes. Os ganhadores devem solicitar o resgate dos prêmios no site ou aplicativo da NFG em até 90 dias após a homologação do sorteio.

