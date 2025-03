Sicredi fortalece o empreendedorismo feminino através de programas locais

O empreendedorismo feminino tem se consolidado como um motor de transformação econômica e social no Brasil. Hoje, mais de dez milhões de mulheres estão à frente de seus próprios negócios, segundo o SEBRAE. No entanto, muitas ainda enfrentam desafios para o acesso ao crédito, capacitação e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Para ampliar as oportunidades a essas empreendedoras, o Sicredi destinou mais de R$ 14 bilhões em crédito para empresas lideradas por mulheres em 2024. Esse volume representa um crescimento significativo dentro da carteira desse segmento, que encerrou 2024 com mais de R$ 16 bilhões de carteira de crédito. Além disso, captou no último ano mais de R$ 1,5 bilhão junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do Caribe, e à Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), para ampliar o financiamento às empreendedoras no Brasil.

Para Stella Trabulsi Fraiha Franca, superintendente de Negócios PJ do Sicredi, é essencial criar oportunidades para que as mulheres desenvolvam seus negócios e tenham acesso a ferramentas que impulsionem seu crescimento. — Nosso compromisso vai além do crédito. Oferecemos um suporte completo, que inclui capacitação e um atendimento humanizado e personalizado, atento às necessidades de cada empreendedora. Dessa forma, promovemos o desenvolvimento econômico e social e contribuímos para uma sociedade mais justa e equitativa — destaca.

Mais do que o portfólio diverso de produtos de crédito, as empreendedoras podem contar com outras soluções financeiras essenciais para o negócio como maquininhas de cartões, pix, cobrança e cartão de crédito, além do Organizador PJ que apoia nas rotinas de organização da empresa. Além disso, o Sicredi também investe na capacitação. O curso ‘Mulher Empreendedora’, lançado em 2023, oferece conteúdo gratuito e acessível para apoiar a formalização e o crescimento de pequenos negócios liderados por mulheres.

Disponível na plataforma Sicredi na Comunidade, o curso também passou a ser oferecido presencialmente em parte das cooperativas do Sicredi a partir de 2024. Até o momento, mais de 1.350 pessoas participaram da versão online, e mais de 200 mulheres concluíram a formação presencial.

Outra importante iniciativa de apoio do Sicredi é o Comitê Mulher, que tem o objetivo de promover a equidade de gênero, buscando o empoderamento das associadas por meio de uma jornada educativa, para que estas possam assumir papeis de liderança nas cooperativas e nas suas comunidades. Atualmente quase 50% das cooperativas do Sicredi desenvolvem o programa, que conta com a participação de aproximadamente quatro mil mulheres.

Casos de sucesso

O impacto do apoio às empreendedoras pode ser visto na história da associada Ana Leire, da Sicredi Integração, em Luiz Eduardo Magalhães (BA). Fundadora da Acorata Biscoitos, Ana transformou sua paixão pela gastronomia em um negócio de sucesso. — Empreender é como subir uma escada, um degrau de cada vez, e nessa trajetória busquei apoio em instituições que acreditam no poder dos negócios femininos. O Sicredi foi um parceiro fundamental no meu crescimento, participar do programa ‘Donas do Negócio’ foi um divisor de águas, agregando conhecimento e conexões que impulsionaram minha trajetória. Além disso, obtive uma linha de crédito para minha empresa e, no final do ano, recebi um patrocínio para o lançamento do meu livro ‘DNA de Cozinheira’, em que compartilho minha jornada — contou.

O projeto ‘Donas do Negócio’ é desenvolvido pela Cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia. A iniciativa, que visa estimular o empreendedorismo e a qualificação das mulheres, agentes fundamentais na transformação socioeconômica do país, atendeu mais de três mil associadas e, desde a sua criação, gerou cerca de R$ 2 milhões em negócios por meio de feiras e eventos.

Outro exemplo é Cheyenne Garcia, associada da Sicredi Noroeste SP, de Nova Granada (SP), que concilia a sua atuação como veterinária com o empreendedorismo ao abrir uma loja de moda country. Ela conta como a facilidade no processo de contratação de crédito impulsionou os planos da família. — Decidimos abrir uma loja que tivesse a ver conosco e que fosse única na cidade. Estamos indo para o nosso segundo ano de operação e temos o objetivo de crescer cada vez mais. Ao conhecer o Sicredi, descobri as diversas facilidades para empreendedoras. Recentemente, precisei de um financiamento e o processo foi extremamente ágil, rápido e sem burocracia — afirmou.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

