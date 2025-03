Tricologia auxilia no tratamento e cuidados capilares

Uma pesquisa recente, repercutida pelo site Consumidor Moderno, revelou que três a cada dez (35%) brasileiras gostam de comprar “novidades para os cabelos” o mais rápido possível. A sondagem foi conduzida pela Beauty Tech B4A durante a Beauty Plan 2022, que investigou as influências na decisão de compras de itens de beleza.

Para a médica tricologista Dra. Márcia San Juan Dertkigil, a pesquisa demonstra a preocupação das brasileiras com a saúde dos cabelos. Preocupação que, para a especialista, deve ir além da estética, refletindo o equilíbrio do organismo e podendo ser impactada por vários fatores, desde questões hormonais até hábitos de vida.

“Nesse contexto, a tricologia surge como uma especialidade médica alternativa para o diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas capilares”, afirma. No país, em média, 5% das mulheres sofrem de calvície, segundo informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), partilhadas pelo jornal Correio do Povo.

Dra. Márcia Dertkigil destaca que a tricologia é a área da dermatologia que estuda os cabelos e o couro cabeludo, abrangendo o diagnóstico e o tratamento de problemas que afetam a região: “A especialidade combina uma abordagem clínica personalizada para promover a saúde capilar e prevenir doenças dos fios e do couro cabeludo”.

Tricologia trata diversas condições capilares

Segundo a médica, a tricologia é capaz de abordar uma variedade de problemas capilares, como queda de cabelo, incluindo alopecia androgenética, alopecia areata, eflúvio telógeno e condições cicatriciais, como Alopecia Frontal Fibrosante e Líquen Plano Pilar.

“A tricologia ajuda com alterações no couro cabeludo, como dermatites seborreicas, psoríase, excesso de oleosidade e infecções e alterações estruturais nos fios, como cabelos frágeis, porosos ou com quebra excessiva”, afirma.

De acordo com a médica, a especialidade também atua na resolução de doenças inflamatórias ou autoimunes, como lúpus e líquen plano pilar, que podem levar à perda definitiva dos fios.

Couro cabeludo influencia na qualidade do cabelo

Dra. Márcia Dertkigil observa que o couro cabeludo é o “solo” onde os fios crescem. “Do mesmo modo que nos preocupamos com a nossa pele, ela também se estende ao couro cabeludo. O colágeno do couro cabeludo também se perde com o passar dos anos”, explica a médica.

Ela ressalta que um couro cabeludo saudável garante o funcionamento ideal dos folículos capilares, promovendo fios fortes e brilhantes. Problemas como oleosidade excessiva, inflamações ou infecções podem comprometer o ciclo capilar, levando à queda e ao enfraquecimento dos cabelos.

Ferramentas e métodos de diagnóstico

Segundo a especialista, para um diagnóstico preciso, os tricologistas utilizam métodos tradicionais e avançados, como a tricoscopia, exame detalhado que permite observar o couro cabeludo e os fios em alta ampliação.

Além disso, são utilizados exames laboratoriais como avaliação de deficiências nutricionais, alterações hormonais e condições de saúde subjacentes e, ainda, biópsia do couro cabeludo - que, em casos específicos, ajuda a diagnosticar doenças inflamatórias ou cicatriciais.



Tratamentos inovadores

A médica especialista conta que a tricologia tem evoluído com tratamentos inovadores, tais como:

Medicina Regenerativa: uso de fatores de crescimento, células-tronco e exossomos para estimular os folículos capilares;

Microagulhamento ou microinfusão de medicamentos: promove a regeneração e melhora a absorção de ativos;

Terapia a Laser de Baixa Intensidade (LLLT): estimula a circulação no couro cabeludo e ativa os folículos;

Mesoterapia Capilar: aplicação de ativos diretamente no couro cabeludo para nutrir e fortalecer os fios;



Eletroporação: técnica que utiliza a diferença de potencial elétrico para abrir microcanais e facilitar a penetração de ativos.

"Além disso, avanços em formulações tópicas e orais têm contribuído para tratamentos mais eficazes", complementa a médica.

Como evitar intervenções mais invasivas?

A tricologia foca na identificação precoce dos problemas capilares, permitindo tratar as condições antes que elas avancem para estágios mais severos. “Com abordagens preventivas, como ajustes na alimentação, uso de medicamentos tópicos e terapias não invasivas, muitas vezes é possível evitar ou adiar a necessidade de um transplante capilar”, explica a especialista.

A “chave”, segundo ela, está na consulta precoce e no acompanhamento contínuo. “Com a tricologia, é possível restaurar a saúde capilar, evitando procedimentos invasivos e promovendo a autoestima e o bem-estar dos pacientes. Se você percebeu algum sinal de alerta, não hesite em buscar a ajuda de um especialista”, recomenda.

Quando buscar a ajuda de um tricologista?

A médica alerta para alguns sinais que indicam a necessidade de avaliação profissional:

Queda acentuada de mais de 150 fios por dia, persistente por mais de três meses;

Aumento da rarefação ou afinamento dos fios;

Coceira, descamação, vermelhidão ou dor no couro cabeludo;

Crescimento lento ou ausência de novos fios;

Alterações bruscas na textura ou fragilidade capilar.

Para mais informações, basta acessar: https://medicatricologista.com.br/