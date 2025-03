Hospital Regional de Oeste realiza primeira cirurgia cardíaca pelo SUS, após habilitação pelo Estado

Foto: Divulgação / SES

Unidade do Governo do Estado, o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, realizou a primeira cirurgia cardíaca pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na última semana de fevereiro. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está viabilizando a habilitação estadual como Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular. A ação visa descentralizar o serviço, evitando o deslocamento dos pacientes para outras regiões.

A cirurgia realizada foi para revascularização do miocárdio, mais conhecida como Ponte de Safena. Ela faz parte do tratamento das cardiopatias, aumentando a expectativa e qualidade de vida do paciente.

O paciente Valdecir Bagnara, de 72 anos, morador de Chapecó, foi encaminhado para a cirurgia após sofrer um infarto e, dois dias após o procedimento, comemorava a tranquilidade de realizar o tratamento na sua cidade. “Para mim foi com muita segurança, porque abrindo a Cardiologia aqui em Chapecó, para nós é tudo mais rápido, mais perto, a gente aproveita mais o tempo. Ir para fora sempre é um pouco mais difícil”, explica.

A mudança representa mais segurança para os pacientes, que, sem o deslocamento, podem ser atendidos pertinho de casa. Antes, havia necessidade de o paciente ser transferido para um hospital de referência em outro município, o que acabava atrasando todo o atendimento.

Com a expectativa de retomar uma rotina mais ativa, Valdecir reforça a qualidade do atendimento da equipe médica, de enfermeiros e fisioterapeutas, fundamentais para sua pronta recuperação. “Antes eu era limitado, tinha coisas que tinha que parar bastante porque o coração saía do ritmo. Agora, eu espero que se torne quase uma vida normal, só com algumas limitações, mas que dentro do possível a gente possa fazer tudo”, comenta.

Conquista para o Oeste

Um dos médicos responsáveis pelo procedimento, o cirurgião cardiovascular Lucas Krieger Martins, destaca que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade mundial. Por isso, a habilitação é tão importante e uma conquista para a Saúde do Oeste.

“Esta primeira cirurgia, totalmente amparada pelo SUS, é um marco, um avançado necessário, merecido e fundamental à população que só cresce, tanto em quantidade quanto em qualidade. Ficamos muito felizes e honrados em poder ajudar neste desenvolvimento”, comemora o cirurgião.

O HRO conta com uma estrutura de ponta para atendimento dos serviços de Cardiologia e Vascular. Além disso, trabalha em conjunto com a estrutura do serviço de Hemodinâmica, que diagnostica e trata disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas de Média Complexidade. Com o processo de credenciamento, haverá aprimoramento dos serviços em Alta Complexidade.

“Os próximos passos já estão sendo planejados com o objetivo de melhorar a assistência na área de Cardiologia, sem perder o foco em outras, tendo sempre o espírito de cooperação tanto com as demais áreas da medicina quanto com a sociedade”, reforça Martins.

Atualmente, o HRO atende uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas, em 130 municípios do Oeste catarinense. A estrutura do hospital conta com 306 leitos de internação, 30 leitos de UTI Adulto, 10 de UTI Pediátrica, 10 de UTI Neonatal, mais 10 de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e dois de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa). Mais de 93% dos atendimentos realizados na instituição são pelo SUS.

Fonte: Assessoria de Comunicação do HRO