Copa das Regiões de Futebol Feminino: Associação Portelense encara o Combinados na semifinal

O Estádio do Santos em Linha Turvo no interior de Três Passos sediou, na tarde do domingo (9/3), a rodada que encerrou a primeira fase da Copa das Regiões de Futebol Feminino.

No primeiro jogo, a Associação Portelense e o São Jorge de Redentora empataram por 2 a 2. O resultado deixou o time redentorense na liderança da chave única, enquanto as portelenses ficaram na terceira posição.

Na sequência, o Flamengo de Crissiumal fez 2 a 1 no Vasco de Tiradentes do Sul. As equipes terminaram no quarto e quinto lugar, respectivamente, e se enfrentarão novamente para definir quem encara o São Jorge numa semifinal.

No clássico três-passense, o Combinados goleou o Santos por 5 a 0 e garantiu a vice-liderança. As santistas já estavam eliminadas.

A Primeira Liga ainda confirmará a data, local e horário das próximas partidas da competição.

