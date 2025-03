Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão na Bélgica, na Espanha e nos Países Baixos

Entre segunda (10/3) e sexta-feira (14/3), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) participará da Missão Portos Verdes, liderada pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS). A comitiva irá a Espanha, Bélgica e Países Baixos para agendas com foco nas cadeias de suprimentos da energia eólica offshore e visitação a portos. O diretor-geral da pasta, Leandro Evaldt, representa a Sedec na viagem.

A energia eólica offshore tem como fonte a força do vento em alto-mar. Assim como os parques eólicos instalados em terra, é um recurso renovável, mas tem uma velocidade maior e mais constante do que as terrestres, devido à inexistência de barreiras, além de ter um impacto acústico menor.

A comitiva percorrerá quatro portos: de Bilbao, no País Basco, na Espanha; de Ostende, em Flandres, na Bélgica; de Zeebrugge, na Bélgica; e de Roterdão, nos Países Baixos. Além de conhecer o funcionamento dos locais e a logística de movimentação de cargas, o grupo terá contato com iniciativas de sustentabilidade, uma vez que o Porto de Bilbao trabalha com fornecimento de energia em terra para reduzir as emissões de carbono dos navios atracados. Já o Porto de Roterdão pretende ser livre de emissões de carbono até 2050 e, em 2018, o CEO da Autoridade Portuária lançou um esquema de incentivo de 5 milhões de euros para o transporte marítimo amigo do clima.

O titular da Sedec, Ernani Polo, considera a missão uma grande oportunidade de conhecer o que tem sido feito em termos de energias renováveis na Europa e estudar o que pode ser aplicado no Rio Grande do Sul para aumentar o potencial do Estado. “Nós já nos destacamos neste campo, tanto pelas questões ambientais, quanto pelas tecnológicas. E o governo estadual vem trabalhando para que o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul seja pautado na sustentabilidade”. Segundo Polo, a visita aos portos também trará boas perspectivas de aprender sobre logística aliada com proteção ao meio ambiente.

Belgian Offshore Days

Na quinta-feira (13/3), a comitiva participa da Belgian Offshore Days, em Ostend, na Bélgica. A conferência reúne especialistas da indústria offshore para discutir o setor. Durante o evento, será realizado o painel “Perspectivas sobre o futuro da energia eólica offshore no Brasil: preparando o cenário”.