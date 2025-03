Empresa concluirá sinalização horizontal da ERS 330 nos próximos dias

A empresa de Santa Catarina, responsável pela pintura da sinalização horizontal nos trechos da ERS 330 recapeados recentemente, irá concluir os trabalhos no decorrer dos próximos dias, desde que haja condições climáticas apropriadas.

Por telefone, a Superintendência Regional do DAER de Palmeira das Missões informou que a pintura das faixas na pista recomeçará nesta segunda-feira (10/3), após a pausa em virtude do feriadão de carnaval.

A autarquia estadual revelou também que a colocação da nova camada de asfalto já foi finalizada. As obras – que iniciaram em 7 de fevereiro – contemplaram as partes mais deterioradas da rodovia, entre as proximidades do setor indígena da Estiva em Redentora até a localidade de Gamelinhas, no interior de Tenente Portela.

