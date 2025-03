Três equipes garantiram vaga nas semifinais da Libertadores Regional

As quartas de final da Libertadores Regional 2024/25 começaram na tarde do sábado (8/3). Lembrando que essa fase da competição é disputada em jogo único.

Na cidade de Boa Vista do Buricá, o CMD Avante derrotou o São Cristóvão de Frederico Westphalen por 3 a 2. Jogando em casa, o Harmonia de Pinheirinho do Vale levou 4 a 1 do Riograndense de São José do Inhacorá.

Outra equipe que perdeu diante de sua torcida foi o Sol da América. O representante de Vista Alegre acabou derrotado pelo Flamengo de Crissiumal por 2 a 1, na tarde deste domingo (9/3).

O último time classificado será conhecido no próximo sábado (15/3), em Santo Augusto. O América receberá o Tupi de Três Passos. O duelo inicia às 16h30min.

A primeira semifinal da Libertadores Regional 2024/25 está definida: Riograndense x CMD Avante. O Flamengo aguarda o vencedor de América e Tupi.

