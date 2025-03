Hoje é Dia relembra o início da pandemia de covid e o fim da ditadura

Começamos a semana com uma data triste, mas que não pode ser esquecida. Há cinco anos, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarava a pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A crise mundial afetou praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, sobrecarregando os sistemas de saúde, prejudicando a economia, mudando as formas de comportamento social, de consumo, e até as relações de trabalho, já que o home office ganhou espaço. A Agência Brasil noticiou o começo da pandemia nesta reportagem e fez o balanço da crise um ano depois, nesta outra matéria , quando a covid-19 já havia matado 2,6 milhões de pessoas mundo afora. A Rádio Nacional noticiou o início da pandemia nesta reportagem e o Repórter Brasil Noite, da TV Brasil, fez o anúncio nesta edição .

Ainda falando sobre a pandemia, no Brasil a covid-19 registrou 39,1 milhões de casos e matou 714.736 pessoas nesses cinco anos, segundo o Ministério da Saúde. O primeiro óbito aconteceu no dia 12 de março de 2020. O fato foi registrado pela Agência Brasil nesta reportagem , pela Rádio Nacional nesta aqui , e pela TV Brasil, nesta edição do jornal Hoje em Dia .

Continuamos a falar sobre saúde. No dia 10 de março é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo . Ironicamente, a falta de exercícios físicos já é considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, de cada quatro adultos, um não pratica nenhuma atividade. O quadro piora entre adolescentes: a cada grupo de cinco, quatro são sedentários. As consequências dessa inatividade toda – sobrepeso, doenças crônicas como hipertensão, diabetes e risco aumentado para infarto – ganharam destaque nesta reportagem de 2018 da Agência Brasil . A importância de se movimentar foi explicada nesta edição do Tarde Nacional de 2023, da Rádio Nacional . E a TV Brasil deu o recado nesta reportagem de 2022 .

Radiodifusão

Em sua missão de criar e difundir conteúdos que contribuam para o desenvolvimento da consciência crítica das pessoas, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) conta com o Parque do Rodeador, que completa 51 anos no dia 11 de março. Trata-se de um dos maiores complexos de transmissão radiofônica do país e da América Latina, localizado na zona rural de Brazlândia, a 40 quilômetros de Brasília. O local abriga os transmissores em ondas curtas da Rádio Nacional da Amazônia, a única emissora do país que consegue ter alcance nacional e até internacional. Os veículos da EBC produziram vários conteúdos especiais por ocasião dos 50 anos do Parque do Rodeador, em 2024, que podem ser conferidos nos links abaixo.

Agência Brasil ( parte 1 / parte 2 / parte 3 )

Rádio Nacional (série especial)

Radioagência Nacional

TV Brasil

Democracia

Um dos períodos mais sombrios da história brasileira, a ditadura militar acabou há 40 anos. A data simbólica que marca o fim do regime é o dia 15 de março de 1985, quando João Figueiredo, o último presidente militar, deixou o cargo. Desde o golpe de estado de 1964, que derrubou o então presidente João Goulart, foram 21 anos de autoritarismo e repressão, com a abolição dos direitos civis e políticos. A Comissão Nacional da Verdade (CNV), criada em 2011 para investigar as violações de direitos humanos no período, confirmou em seu relatório final 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura. Em 2024, quando o golpe de 64 completou 60 anos, a Agência Brasil publicou reportagem sobre o tema, e a Radioagência Nacional publicou o podcast Perdas e Danos , analisando as consequências da ruptura do período democrático. Já o Repórter Brasil, da TV Brasil, relembrou o fim da ditadura com a saída de Figueiredo, nesta reportagem de 2015 .

Direitos Humanos

O Dia Internacional contra a Islamofobia , celebrado em 15 de março, é uma efeméride recente. A data foi fixada em 2022 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para estimular a tolerância, a paz e respeito aos direitos dos quase dois bilhões de muçulmanos existentes no mundo. A ONU acrescenta que a islamofobia muitas vezes tem como maiores vítimas as mulheres mulçumanas, o que acrescenta o caráter de gênero à discriminação. O Brasil é um exemplo desse quadro, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, de 2023 . No mesmo ano, pesquisadores da Universidade de São Paulo lançaram a segunda edição do Relatório de Islamofobia no Brasil , que mostra que os casos aumentaram após o ataque organizado contra Israel pelo grupo Hamas, em 7 de outubro daquele ano. Veja nesta reportagem, também da Agência Brasil .

Direitos do consumidor

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor é comemorado em 15 de março. Foi nessa data, em 1983, que o então presidente americano John Kennedy fez um famoso discurso salientando que todo consumidor tem direito à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor veio em setembro de 1990. Os avanços desde a criação da lei foram discutidos nesta reportagem de 2015 da Agência Brasil , e nesta edição de 2024 do Revista Brasil , da Rádio Nacional. Os direitos e deveres de quem consome também foram debatidos na TV Brasil, nesta edição do jornal Brasil em Dia .

Comunicação

O telefone faz 149 anos em 2025. A ferramenta revolucionária começou permitindo que duas pessoas se comunicassem à distância, algo impensável na época, o ano de 1876. Mas, com o avanço da tecnologia e a criação dos smartphones, se tornou algo que está presente em quase todos os aspectos da nossa vida (inclusive onde não devia). Ao aparelho tem um dia só dele: 10 de março é o Dia do Telefone . E sabia que Graham Bell não é o inventor do aparelho, com você sempre leu ou ouvir falar? O mérito é do italiano Antonio Meucci, que trabalhou com ele nos Estados Unidos e de quem Graham roubou a ideia e com ela fez fortuna. Conheça essa história nesta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2021 .

Um pouco de história

No dia 9 de março de 1500 o navegador português Pedro Álvares Cabral iniciou a viagem que resultou na chegada à costa brasileira. Comandando uma armada de 13 navios e uma tripulação de 1.500 homens, ele zarpou de Lisboa com destino a Calicute, no sul da Índia. Há teorias de que ele descobriu o Brasil “por acaso” ao se desviar acidentalmente da rota. Mas historiadores defendem a ideia de que os portugueses já sabiam que havia uma terra a ser descoberta na localização onde se encontra nosso país. A viagem de Cabral foi tema desta edição do programa História Hoje, da Rádio Nacional , veiculada em 2018.

Personagens ilustres

Vamos falar agora sobre quem faleceu nesta semana. No dia 11 de março de 1955 morreu Alexander Fleming, biólogo, botânico, médico, microbiólogo e farmacologista britânico. Fleming criou a penicilina, o mais famoso antibiótico da história, em 1928. O medicamento é usado para várias enfermidades, mas revolucionou sobremaneira o tratamento da sífilis, doença sexualmente transmissível que pode levar à morte. O História Hoje, da Rádio Nacional , falou sobre falecimento de Flemming em 2014.

Passando da medicina à música, o compositor e saxofonista Charlie Parker morreu há 70 anos, no dia 12 de março, também no ano de 1955. Apelidado de “Pássaro do Jazz”, o músico nasceu em Kansas City, nos Estados Unidos. Aos 16 já tocava profissionalmente e, com seu saxofone, influenciou gerações, criando a técnica conhecida como “bebop”. Morreu de forma precoce aos 34 anos, de infarto fulminante, consequência de sua dependência em heroína e álcool, além de maus hábitos alimentares. Os veículos da EBC prestaram várias homenagens ao talento de Charlie Parker, principalmente por ocasião de seu centenário. Foi o caso do Repórter Brasil, da TV Brasil , exibido em 2020, desta edição do Jazz Livre de 2021 , e esta do Momento Três de 2018 , ambos programas da Rádio Nacional.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 9 a 15 de março de 2025