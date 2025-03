Estado celebra Dia Internacional da Mulher com evento para toda a família no Cete

Um dia especial para celebrar uma data ainda mais especial. O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), promoveu, neste sábado (8/3), o evento Dia da Mulher no Cete. Em parceria com diversos órgãos do Executivo e entidades, a iniciativa abriu as portas do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre, oferecendo à comunidade uma série de atividades gratuitas para toda a família.

Na parte externa do Cete, show de rimas com a parceria da Central Única das Favelas -Foto: Divulgação SEL

As atrações foram distribuídas durante a manhã e início da tarde por toda a estrutura do Cete. Com apoio das federações esportivas que ministraram oficinas no local, foram realizadas nos ginásios ações visando à proteção da mulher com aulas de defesa pessoal, boxe, judô, além de vivências esportivas que incluíram apresentações e aulas experimentais de ginástica artística.

Evento alusivo à data também teve apresentações e aulas experimentais de ginástica artística. -Foto: Divulgação SEL

Na parte externa, próximo à pista de atletismo, a cultura também foi bem representada com apresentações de ballet e show de rimas com a parceria da Central Única das Favelas (Cufa-RS). As crianças e jovens tiveram ainda acesso a brinquedos infláveis e local para recreação em espaço organizado pelo projeto Esporte e Lazer em Movimento, da SEL.

O governo do Rio Grande do Sul disponibilizou estandes com informações e prestação de serviços relacionados aos órgãos do Estado, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. Entre as ações, o Instituto Geral de Perícias do Estado (IGP-RS) realizou um mutirão de confecção de carteiras de identidade, promovendo a inclusão e a cidadania.

Governo disponibilizou estandes com informações e prestação de vários serviços -Foto: Divulgação SEL

"As políticas públicas relacionadas às mulheres são prioridades para o nosso secretário Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, e para o governador Eduardo Leite. Agradecemos a eles pela confiança e apoio para que esse evento fosse realizado com êxito. Encerramos esta primeira edição felizes pela participação de vários órgãos do governo e da sociedade como um todo e, sobretudo, pelo envolvimento das famílias. O Dia das Mulheres é uma data para todos refletirem e se conscientizarem", destacou a diretora do Cete, Nathalia Lauermann.

Liderada pela SEL, a iniciativa teve o apoio do Ministério Público e Defensoria Pública do RS, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Instituto Geral de Perícias do Estado, Comitê EmFrente, Mulher, Avança Mulher Empreendedora, Banco de Sangue Virtual, prefeitura de Porto Alegre e Central Única das Favelas (Cufa-RS).