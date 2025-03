Aumenta o número de municípios da Região Celeiro em emergência por causa da estiagem

Humaitá é o quinto Município da Região Celeiro a declarar situação de emergência em decorrência da estiagem. O decreto foi publicado na quinta-feira (6/3). No site da Defesa Civil Estadual consta que é aguardado o envio dos dados.

Esperança do Sul, São Valério do Sul, Inhacorá e Miraguaí haviam declarado emergência no decorrer dos meses de janeiro e fevereiro. Os quatro decretos municipais já foram homologados pelo Governo do Estado e reconhecidos pela União.

Até a sexta-feira (7/3), o Rio Grande do Sul contabilizava 217 municípios afetados pela ausência prolongada de chuvas. O decreto mais recente foi editado ontem pela prefeitura de Ametista do Sul.

