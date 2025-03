Frederico Westphalen: Indivíduo é preso em flagrante comercializando entorpecente

Na noite da sexta-feira (7/3), a Brigada Militar (BM) de Frederico Westphalen flagrou um homem comercializando entorpecente para um usuário. O indivíduo de 39 anos acabou preso por tráfico de drogas.

De acordo com o 37º BPM, na ação os policiais militares localizaram uma pedra de cocaína pesando 162 gramas e mais quatro buchas fracionadas da mesma substância. Foi apreendido ainda, um telefone celular, uma balança de precisão e R$ 1.943,00 em dinheiro.

O homem preso em flagrante e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os devidos trâmites legais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.