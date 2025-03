BICAQUENSE MORRE APÓS ACIDENTE EM DOIS IRMÃOS

Um acidente entre um Chevrolet Agile e uma Honda causou a morte de um motociclista na cidade de Dois Irmãos.

Ele foi identificado como Dilomar Moraes Nascimento, 41 anos natural de Coronel Bicaco. O impacto destruiu a roda dianteira da moto, que tem placas de Dois Irmãos. O carro, também registrado no município, teve a parte frontal danificada.

Dilomar sofreu múltiplas fraturas nos braços e pernas e seu estado de saúde era considerado grave desde o primeiro atendimento. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu no Hospital de Dois Irmãos.

Já o condutor do automóvel apresentava sangramento no rosto, mas conseguiu caminhar até a ambulância. Segundo o Hospital São José, ele está bem. Com o impacto, o carro saiu da pista e entrou no pátio de uma residência. A moto ficou caída no acostamento da rodovia. Durante o atendimento às vítimas, o trânsito ficou em meia pista, mas já foi normalizado.