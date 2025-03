Lula cobra punição após racismo contra jogador do Palmeiras

A CBF disse que "enviou nesta sexta-feira (7) denúncia à Conmebol pedindo a punição dos torcedores e a exclusão do Cerro Porteño, do Paraguai, da Libertadores Sub-20 ".

O jogador Luighi, da Sociedade Esportiva Palmeiras, foi alvo de xingamentos e gestos racistas de torcedores do Cerro Porteño no momento em que comemorava um gol na partida entre os times pela Taça Conmebol Libertadores sub-20, na capital paraguaia.

"Todo apoio ao nosso jovem Luighi, do Palmeiras, vítima de ato racista no Paraguai. O futebol significa trabalho coletivo, superação e respeito. Racismo significa o fracasso da humanidade. Basta de ódio disfarçado de rivalidade. O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência que fere a dignidade e a esperança da nossa juventude. A FIFA, a Conmebol e a CBF precisam agir e que os culpados sejam exemplarmente responsabilizados", disse o presidente, em postagem na rede social X.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Esportes Há 3 horas Dudu Barrichello e Mick Schumacher revivem legado histórico Os filhos de Rubens e Michael entram na disputa do Mundial de Endurance

Esportes Há 12 horas TV Brasil transmite jogos da Liga de Basquete Feminino Temporada 2025 do campeonato começa neste fim de semana

Esportes Há 2 dias Ribera é ouro no sprint do Mundial de para esqui cross-country No domingo (3), brasileiro já conquistara título da temporada 2024/25

Gauchão 2025 Há 2 dias FGF altera horário do primeiro Gre-Nal da final do Gauchão 2025 Rádio Província FM 100,7, com transmissão ao vivo a partir das 17h45 deste sábado, em conexão com a Rede Gaúcha Sat.