Frente fria deve trazer chuva e aliviar o calor no RS pelos próximos dias

A previsão para os próximos dias indica a chegada de uma frente fria e o enfraquecimento da alta pressão no oceano Atlântico, favorecendo o retorno das chuvas e a redução do calor sobre o Estado. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 10/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Entre essa sexta-feira e sábado, a chegada de um sistema frontal ao Estado deverá provocar a formação de nuvens carregadas, resultando em chuvas generalizadas em todo o território gaúcho. A atuação desse sistema se estenderá até domingo (9/3), trazendo um declínio significativo das temperaturas ao longo do fim de semana, proporcionando um alívio para o calor intenso registrado nos últimos dias.

A tendência para o início da próxima semana indica temperaturas mais amenas e possibilidade de chuvas concentradas na metade Norte e no litoral. Na manhã da segunda-feira (10/3), o sistema frontal que atuou no dia anterior ainda poderá provocar precipitações no Norte do Rio Grande do Sul, antes de seu deslocamento no sentido Sudoeste-Nordeste. No entanto, ao longo do dia, as chuvas cessarão gradualmente, e as temperaturas permanecerão amenas devido ao avanço de uma massa de ar frio pós-frontal sobre o RS.

Na terça-feira (11/3), a formação de uma área de baixa pressão no Oeste do Rio Grande do Sul poderá favorecer novas instabilidades, resultando em condições para chuvas no Norte do Estado. Esse cenário poderá se estender até a quarta-feira (12/3), mantendo a possibilidade de precipitações nessas regiões, enquanto o restante do território seguirá com tempo firme e temperaturas amenas.

O prognóstico para a próxima semana indica a ocorrência de chuvas no Rio Grande do Sul, com volumes variando de fracos a moderados. Os maiores acumulados são esperados na faixa central do Estado, onde os volumes poderão oscilar entre 10 e 50 milímetros (mm), com áreas pontuais na Região Metropolitana, Fronteira Oeste e região Central registrando valores acima de 50mm. No Sul e na Campanha, os acumulados deverão variar entre 5 e 50mm, enquanto no Norte do Estado as precipitações devem ficar entre 2 e 30mm.

