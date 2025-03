Dudu Barrichello e Mick Schumacher revivem legado histórico

O grid do FIA World Endurance Championship (WEC) 2025 contará com dois pilotos que carregam sobrenomes históricos no automobilismo: Eduardo Barrichello, filho do ex-piloto da Ferrari, Rubens Barrichello, e Mick Schumacher, filho do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher. Ambos os pilotos estão trilhando seus próprios caminhos no automobilismo profissional, agora nas corridas de resistência.

Uma imagem e um vídeo recentemente publicados no Instagram capturaram o encontro entre Eduardo e Mick, simbolizando a continuação da rivalidade e parceria vinda da Fórmula 1.



Seus pais competiram lado a lado na Ferrari no início dos anos 2000, liderando a equipe em uma era de domínio que resultou em vários títulos de Construtores, incluindo uma sequência histórica de cinco campeonatos consecutivos para a escuderia italiana entre 2000 e 2004.

Agora, a nova geração assume o volante, conquistando o apoio de grandes marcas internacionais, como SOFTSWISS, CryptoProcessing by CoinsPaid, Goodyear, Michelin, Elf e outros patrocinadores globais. Eduardo, assim como seu pai, correrá pela equipe Racing Spirit of Leman, pilotando um Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, enquanto Mick segue sua trajetória após sua passagem pela Fórmula 1, agora competindo na categoria Hypercar com a Alpine.