Invest RS inaugura na Expodireto 2025 a participação em feiras com estandes próprios

Criada com o objetivo de multiplicar oportunidades para as empresas gaúchas e estimular a chegada de novos investimentos, a Invest RS fará a sua primeira participação com espaço próprio em feiras na Expodireto Cotrijal, que acontece entre 10 e 14 de março em Não-me-Toque. Um dos locais próprios será na área central da feira e o outro na Arena Agrodigital.

O foco da presença da Invest RS na edição de 2025 será a apresentação da agência, que entrou em operação em dezembro do ano passado. As equipes da instituição irão fazer cerca de 60 reuniões pré-agendadas com empresas e produtores, para apresentar o portfólio de produtos e serviços e identificar oportunidades de investimento, apoio em projetos de expansão e busca por novos mercados.

Quanto ao conteúdo da programação de palestras e debates, o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, irão dividir o Palco Cotrijal, da Arena Agro Digital, para tratar do tema “Plano de Desenvolvimento Econômico gaúcho: impulsionando a abertura de mercados e inovações no agro”. A palestra está marcada para terça-feira (11/3), às 16h45.

“O compromisso que temos de dobrar a taxa de crescimento médio do PIB até 2030 só será atingido se formos capazes de agir em todos os setores. Por isso, a Invest RS terá uma atuação significativa na promoção do setor primário”, explicou Prikladnicki.

Entre os 12 setores prioritários do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, dois estão intimamente ligados ao perfil da Expodireto: Cadeia agropecuária e Máquinas agrícolas. O presidente da Invest RS destacou que a participação nesta edição sinaliza que o projeto da agência de multiplicar oportunidades inclui os setores tradicionais da economia gaúcha.