Idade mínima para a aposentadoria subiu em 2025

A exigência de idade mínima para se aposentar aumentou em 2025. Este ano, podem solicitar o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mulheres com 59 anos e homens com 64.

A alteração faz parte da atualização anual da chamada regra de transição. Aprovada na Reforma da Previdência de 2019, ela fica mais rígida a cada virada de ano. As alterações atingem, principalmente, quem estava trabalhando antes de 13 de novembro de 2019, quando foi promulgada a mudança no sistema de aposentadoria brasileiro.

Para entender como se aposentar

A Reforma da Previdência de 2019 previu regras de transição. Uma delas é a exigência de idade mínima de tempo de contribuição: 35 anos para homens e 30 para mulheres.

As novas regras também fixaram uma idade mínima para se aposentar: 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.

De novo, quem já estava no mercado de trabalho quando a reforma foi promulgada, teve criada uma ‘escadinha’, com a exigência de idade mínima subindo gradualmente a cada ano. A transição aumenta em seis meses a cada virada de ano.

Por exemplo, em 2024 podiam se aposentar:

- Mulheres com 58 anos e meio;

- Homens com 63 anos e meio;

Agora em 2025:

- Mulheres: 59 anos;

- Homens: 64 anos;

A exigência aumentará até chegar aos 62 anos para as mulheres em 2031 e aos 65 anos para os homens em 2027 – datas em que ambos cumprirão a mesma regra válida para os brasileiros que começaram a trabalhar após a promulgação da reforma.

