Defesa Civil emite novo alerta severo de calor para oeste de São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu há pouco alerta severo de onda de calor para os municípios da região oeste do estado. As mensagem já foram enviadas aos celulares dos moradores de cidades como Presidente Prudente e Araçatuba.

Em Presidente Prudente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperatura de 37ºC, um pouco mais elevada que em Araçatuba, cujo calor deve chegar aos 36ºC.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a previsão indica que as temperaturas permanecerão extremamente elevadas até domingo (9).

No alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se mantenha hidratada, bebendo água regularmente. Também é importante evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e ter cuidados especiais com crianças e idosos.