Instituto de Psiquiatria de SC inicia primeira turma de Residência Multiprofissional em Saúde Mental

Foto: Divulgação / SES

A saúde mental é um desafio para as políticas mundiais de saúde, fruto de uma demanda crescente de desordens e transtornos mentais. O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC) é referência em saúde mental, possui expertise e capacidade de integração multidisciplinar das equipes de saúde. Por conta disso, foi dado início a primeira turma do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do IPq/SC para qualificar novos profissionais. O evento foi realizado no centro de estudos da unidade, na manhã desta sexta-feira, 7.

“Hoje é um grande dia para nós, pois estamos começando a residência multiprofissional. Já temos a residência médica, que completou 20 anos no ano passado, e este ano estamos iniciando a residência multiprofissional, com vagas para especialização em saúde mental, enfermagem, serviço social, psicologia, fisioterapia e educação física. É com grande prazer que estamos comemorando”, explica o diretor do IPQ, Paulo Márcio Souza

A primeira turma de residentes é composta por oito profissionais, entre eles fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. Serão dois anos, contemplando disciplinas teóricas, atividades multiprofissionais didáticas, atendimento diário de pacientes hospitalizados e da rede de atenção psicossocial. O objetivo é desmistificar os conhecimentos sobre saúde mental e toda complexidade que envolve o tratamento do paciente, portador de transtorno mental.

“Nossa missão no programa de residência, por meio do ensino e do treinamento em serviço, é entender essa demanda de pacientes e tratá-la, dentro das diretrizes do SUS e da rede de atenção psicossocial. Por isso, é importante capacitar estes novos profissionais para o crescente mercado de trabalho, com o conhecimento das políticas de saúde mental do SUS, devolvendo a qualidade de vida não somente para o paciente que sofre, mas para toda sua família”, explica o coordenador da Residência do IPq/SC, Dr. Giuliano Mannrich.

Referência em saúde mental

O Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina é uma das instituições mais antigas e renomadas do estado na área de saúde mental, com 83 anos de história. Há mais de 20 anos possui residência médica em Psiquiatria, amplamente consolidada em todo o país.

A unidade atendeu mais de 9 mil pacientes somente em 2024. Trabalha com uma equipe de cerca de 380 profissionais dedicados, incluindo médicos, enfermeiros, terapeutas e especialistas em saúde mental.

Possui uma estrutura preparada para atendimento psiquiátrico emergencial 24 horas e oferece leitos de internação para casos mais delicados. Além da psiquiatria, a unidade conta com clínica médica interna. Também oferece apoio especializado para diagnóstico e tratamento, com serviços de farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social, radiologia e terapia ocupacional.