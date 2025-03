Força Tática apreende 10 kg de cocaína e rifle em Cruz Alta

Na noite do dia 3 de março de 2025, segunda-feira, uma ação da Força Tática da Brigada Militar resultou na apreensão de aproximadamente 10 kg de substância análoga à cocaína e na detenção de dois adolescentes em Cruz Alta. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Primavera, em uma residência conhecida como ponto de tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam a região quando avistaram um jovem transportando uma mala preta próximo ao portão da casa. Ao notar a presença da viatura, ele abandonou a mala e correu para dentro do imóvel. No interior da residência, outro adolescente foi encontrado sentado no sofá, ao lado de um rifle calibre .22.

Os suspeitos, ambos menores de idade, foram revistados. Dentro da mala, os policiais encontraram nove tijolos de substância semelhante à cocaína. Além disso, na sala da casa havia uma balança de precisão, um rolo de papel filme, cadernos com anotações, uma câmera de vigilância e dois carregadores do rifle (sem munição). Com um dos jovens, foi apreendida a quantia de R$ 212,00.

Durante a abordagem, os adolescentes resistiram à prisão, sendo necessária a utilização de força para algemá-los. Após a detenção, ambos foram encaminhados para atendimento médico na UPA e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Diante da gravidade da ocorrência e da grande quantidade de drogas apreendidas, que poderia atingir um valor comercial superior a R$ 2 milhões, a autoridade policial determinou a lavratura de um Boletim de Ocorrência Circunstanciado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público para análise de medidas como a internação provisória dos adolescentes.