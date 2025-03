Coronel Bicaco: quase 150 eleitores podem ter o título cancelado: Confira a lista

A 140ª Zona Eleitoral com sede em Coronel Bicaco divulgou um edital informando que a relação de eleitores de Coronel Bicaco que não votaram nas três últimas eleições já está disponível para consulta no cartório eleitoral da cidade. Aqueles que constam na lista podem ter suas inscrições canceladas, conforme previsto no Código Eleitoral.

De acordo com o edital, os eleitores notificados têm um prazo de 60 dias, contados a partir de 20 de março de 2025, para regularizar a situação. Para evitar o cancelamento do título, é necessário comparecer ao cartório eleitoral e apresentar comprovação de voto, efetuar o pagamento das multas correspondentes ou justificar a ausência nas eleições.

Caso não regularizem suas pendências dentro do prazo estipulado, as inscrições serão automaticamente canceladas conforme as regras estabelecidas pela Resolução TSE 23.659/2021.

A publicação do edital foi determinada pela juíza eleitoral Dra. Ezequiela Basso Bernardi Possani e assinada pela servidora Cleonice Ribeiro de Oliveira. O documento foi afixado no local de costume e divulgado nos meios de comunicação locais para garantir ampla visibilidade à população.

Os eleitores que desejam verificar sua situação devem procurar o cartório eleitoral de Coronel Bicaco o quanto antes para evitar transtornos futuros.

