TV Brasil transmite jogos da Liga de Basquete Feminino

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , no site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

O sistema de disputa é com todos os times se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguem para os playoffs . Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em série melhor de três jogos. A grande decisão será realizada em melhor de cinco jogos.

A LBF Caixa é o principal torneio da modalidade no país. Emissora oficial da competição, a TV Brasil é a única a transmitir os jogos em sinal aberto. A iniciativa faz parte da estratégia do canal de valorizar o esporte feminino .

Começa no fim de semana a temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), que será acompanhada pela TV Brasil . Neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, a emissora transmite ao vivo para todo o país o duelo Corinthians X Pontz São José, a partir das 10h45. Domingo (9), no mesmo horário, será a vez de Sesi Araraquara x Unimed Campinas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Esportes Há 2 dias Ribera é ouro no sprint do Mundial de para esqui cross-country No domingo (3), brasileiro já conquistara título da temporada 2024/25

Gauchão 2025 Há 2 dias FGF altera horário do primeiro Gre-Nal da final do Gauchão 2025 Rádio Província FM 100,7, com transmissão ao vivo a partir das 17h45 deste sábado, em conexão com a Rede Gaúcha Sat.

Esportes Há 3 dias Acidente com jogadores do Bragantino deixa um em estado grave Veículo que transportava os atletas colidiu com uma carreta

Próximo domingo Há 3 dias Rodada definirá as semifinais da Copa das Regiões de Futebol Feminino Primeiro jogo começará às 14h30min