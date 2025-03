Governo do Estado habilita Centro de Atendimento do TEAcolhe em Cachoeira do Sul

O governador Eduardo Leite, juntamente com a secretária-adjunta da Saúde (SES), Ana Costa, assinou, na tarde desta quinta-feira (6/3), a portaria que habilita o município de Cachoeira do Sul para a implantação e funcionamento dos serviços do Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do TEAcolhe, programa estadual voltado ao tratamento especializado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com a habilitação, o Estado repassará mensalmente R$ 100 mil ao município.

“A causa do autismo é algo que me emociona e me toca. É um tema que acompanho com especial carinho desde que fui vereador em Pelotas. O TEAcolhe é um programa que muda a vida de famílias inteiras. É uma política pública que se mostrou acertada e que impacta positivamente na qualidade de vida e no desenvolvimento de todas as pessoas que passam pelos Centros de Atendimento, como vai ocorrer agora em Cachoeira do Sul”, afirmou o governador Eduardo Leite.

"O TEAcolhe é um programa que muda a vida de famílias inteiras", declarou o governador. -Foto: Vitor Rosa/Secom

O programa TEAcolhe já conta com oito Centros Macrorregionais de Referência em TEA (CRMs), sendo seis em funcionamento, um em implantação e um em contratação; 30 Centros Regionais de Referência em TEA (CRRs), sendo 29 em funcionamento e um em contratação; e 53 CAS pactuados, dos quais 49 estão em funcionamento, três em implantação – incluindo o de Cachoeira do Sul – e um com contrato em tramitação. Ao todo, já foram investidos R$ 79,57 milhões no programa.

Os serviços do CAS serão prestados na Apae de Cachoeira do Sul, instituição cuja proposta técnica foi aprovada pela SES, abrangendo a população de 12 municípios da região. O acesso será regulado pelo Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon) para atendimento e avaliação dos casos de TEA. A proposta do CAS é ofertar 1.200 atendimentos a 150 novos usuários por mês.

Atualmente, cerca de 80 pessoas de Cachoeira do Sul são atendidas pelo TEAcolhe no CAS de Caçapava do Sul. A 8ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), à qual o município pertence, abrange outras 11 cidades: Arroio do Tigre, Caçapava do Sul, Cerro Branco, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Novo Cabrais, Passa Sete, Segredo e Sobradinho. Dentre elas, há outro CAS no município de Sobradinho.

Ao todo, Estado já investiu R$ 79,57 milhões no programa -Foto: Vitor Rosa/Secom

Além do CAS do TEAcolhe, Cachoeira do Sul conta também com um CMR, implantado em 2021, e um CRR, por meio da Associação Municipal dos Autistas de Cachoeira do Sul, que iniciou suas atividades em novembro de 2024.

No ano passado, o CMR de Cachoeira do Sul realizou 80 ações de matriciamento e 48 ações de educação permanente, tanto presenciais quanto remotas, com a participação de mais de 23 mil profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, além de familiares, estudantes e a população em geral.

O TEAcolhe, programa do governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde (SES), é voltado ao cuidado integral das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Criado em 2021, a iniciativa busca qualificar profissionais das redes de saúde, educação e assistência social para o atendimento a pessoas com TEA, por meio de centros macrorregionais e regionais em todo o Estado. O programa também realiza atendimentos nos Centros de Assistência à Saúde (CAS), lançados em 2023.