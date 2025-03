Saúde em Obras: Hospital Florianópolis passa por obras de modernização para receber novo Tomógrafo e aparelho de raio X

Foto: Divulgação / SES

O Hospital Florianópolis, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está passando por obras em sua estrutura para garantir um atendimento mais seguro, resolutivo e de qualidade à população. Serão instalados um moderno aparelho de tomografia e um novo equipamento de Raios X, financiados com recursos do Governo do Estado no valor total de R$1,2 milhão.

O principal foco das obras é a troca completa do piso de uma área de 320 metros quadrados que abrange o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), setor que receberá os novos equipamentos de alta tecnologia. As melhorias visam ampliar a capacidade diagnóstica e terapêutica da unidade, beneficiando diretamente os pacientes.





Por conta da reforma e modernização do espaço, entre os dias 5 e 10 de março, a porta de emergência em traumatologia e ortopedia estará temporariamente fechada para atendimento desses serviços.

No entanto, as cirurgias eletivas e os procedimentos previamente agendados na linha de cuidado do trauma estão mantidos, sem interrupções. Durante o período, o hospital solicita que os pacientes com casos de trauma sejam encaminhados para outra unidade, já que a maioria exige exames de Raios X para diagnóstico.

O Hospital Florianópolis é uma unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, sob gestão do Instituto Maria Schmitt (IMAS).



Com informações da Assessoria de Imprensa do IMAS



Mais informações:

Silvestre Aguiar

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

@saude.sc