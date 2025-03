Samsonite apresenta novo tom da coleção Proxis com Roxkin™

A Samsonite anunciou a expansão da linha Proxis com o lançamento da nova cor verde lima. A coleção Proxis é fabricada com a Tecnologia Roxkin™, um material multicamadas aplicado às carcaças das malas, que oferece resistência a impactos e leveza. A introdução da nova tonalidade faz parte da estratégia da empresa para diversificar seu portfólio no mercado brasileiro, atendendo à demanda por opções que aliem inovação e estética contemporânea no segmento de bagagens.

Além da resistência, o Roxkin™ permite que a mala retorne à sua estrutura original após sofrer impactos. Essa característica contribui para a durabilidade do produto, mantendo sua integridade mesmo após longos períodos de uso e deslocamentos frequentes.

Essa durabilidade, resultado da tecnologia desenvolvida pela companhia, está alinhada ao compromisso da Samsonite com a sustentabilidade, contribuindo para a redução da necessidade de substituição frequente de bagagens. A coleção Proxis faz parte da estratégia global da empresa, chamada "Our Responsible Journey", que busca minimizar o impacto ambiental por meio do uso de materiais inovadores e de iniciativas voltadas à economia circular.

O design da Proxis também foi desenvolvido para maximizar a capacidade interna, combinando estrutura leve e resistente para um melhor aproveitamento do espaço. O modelo está disponível em quatro tonalidades, incluindo a recém-lançada cor verde lima, e em três tamanhos — pequeno, médio e grande —, atendendo a diferentes perfis de viagem, desde deslocamentos curtos até longas estadias.

A coleção Proxis integra a campanha "Tomorrow Is Here", que destaca o uso da tecnologia aplicada aos produtos da marca.

A divulgação da campanha foi realizada pela agência The Satisfaction, com direção de John Israël e fotografia de Nicolas Kengen. A campanha foi promovida nos canais digitais da marca, além de ser ativada nas lojas físicas da Samsonite no Brasil. A linha Proxis Lime também conta com a colaboração do tenista Casper Ruud, que participou da ação publicitária.

A Tecnologia Roxkin™

O Roxkin™ é composto por camadas de polipropileno, um tipo de plástico conhecido por sua resistência e leveza. A estrutura em camadas contribui para a durabilidade e a capacidade do material de resistir a impactos e pressões.

O design em camadas desta tecnologia desenvolvida pela marca permite que o material seja elástico e resistente, o que significa que ele pode absorver e dissipar choques e golpes sem sofrer danos significativos. A elasticidade é uma característica importante para a longevidade e a proteção do conteúdo da mala durante o transporte.

O Roxkin™ é completamente reciclável, o que indica que o material pode ser reprocessado e reutilizado ao final de sua vida útil. Isso atende a práticas de sustentabilidade e reduz o impacto ambiental.

O novo lançamento da Samsonite pode ser encontrado no site oficial da marca e nas lojas físicas.